Спустя неделю ракетных обстрелов стран Персидского залива президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что теперь удары по соседним странам прекратятся. Также он цинично "принес извинения" за неделю обстрелов по ОАЭ, Сирии, Кипру, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и Бахрейну, Иордании, Ираку и Азербайджану.

В то же время Пезешкиан предупредил, что иранский режим в любой момент может возобновить обстрелы. Од этом сообщает The Guardian.

Эскалация на Ближнем Востоке

Президент Ирана что заявил, что "приносит извинения соседним странам". По словам Пезешкиана, временный руководящий совет Ирана одобрил решение о том, что никакие нападения или ракетные удары не будут наноситься по соседним странам, если только нападение на Иран не будет исходить из этих стран.

"Я приношу свои извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана", – заявил Пезешкиан в речи, транслировавшейся по государственному телевидению.

Примечательно, что "извинения" иранского президента прозвучали после того, как Иран в течение недели осуществлял серию ракетных и беспилотных ударов по странам Персидского залива.

Вместе с тем в соцсети Х иранский президент пожаловался, что "некоторые страны начали предпринимать попытки посредничества". По его словам, Тегеран привержен прочному миру в регионе, но "без колебаний будет защищать достоинство и авторитет страны".

Напомним, в Белом доме прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты Соединенных Штатов Америки. Что касается того, обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, Ливитт заявила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

