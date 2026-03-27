Сенаторы США предлагают наложить санкции на Венгрию за блокирование помощи Украине – FT

В Конгрессе США хотят ввести санкции против представителей правительства Виктора Орбана. Причиной названо блокирование властями Венгрии помощи Украине.

Соответствующий законопроект намерены внести на рассмотрение двое сенаторов от Демократической и Республиканской партий. Об этом сообщает Financial Times.

В Конгрессе хотят "заблокировать Путина" в Европе

Двое американских сенаторов – демократка Жанна Шагин и республиканец Том Тиллис – намерены внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против высокопоставленных чиновников Венгрии, причастных к препятствованию оказанию помощи Украине. Свой законопроект под красноречивым названием "Блокируйте Путина" они представят уже на этой неделе.

"Если закон "Блокируйте Путина" будет принят, он обяжет президента Дональда Трампа ввести финансовые санкции и запрет на выдачу виз венгерским чиновникам, причастным к закупкам страной российской нефти и газа, и которые пытались заблокировать поддержку Украины", – отмечает FT.

Оба инициатора введения санкций против Орбана и его окружения ранее критиковали Европу за зависимость от российских энергоносителей. На фоне стремления ЕС полностью отказаться от российских нефти и газа после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Венгрия и Словакия только усилили свою зависимость от энергоносителей из России.

"Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов, которые подпитывают войну Путина. Этот законопроект привлекает чиновников Венгрии к ответственности, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению к равным отношениям со своими союзниками, прекратив зависимость от российской энергетики и препятствование поддержке Украины", – отметил республиканец Тиллис.

Введение санкций против Орбана и других представителей венгерского правительства сенаторы инициируют на фоне публичной поддержки президентом США действующего премьера Венгрии, который в апреле может потерять власть, проиграв парламентские выборы. Также за несколько дней до выборов в Венгрии эту страну, по данным Politico, планирует посетить вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Невероятно, что вице-президент Вэнс, как сообщается, планирует посетить Венгрию, чтобы придать электоральный толчок коррумпированному правительству, которое продолжает финансировать российскую военную машину. Если мы хотим, чтобы война в Украине закончилась, администрация Трампа должна последовательно требовать от наших союзников тех же стандартов; никто, особенно Виктор Орбан, не должен оставаться безнаказанным", – подчеркнула представительница комитета по международным отношениям в Сенате, демократка Шагин.

В FT отметили, что ознакомились с законопроектом. Фамилия Орбана как объекта для введения санкций там прямо не упоминается. А помощники инициаторов санкционного давления на Венгрию объяснили, что администрация Трампа должна определить, какие венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российских энергоносителей.

Что предшествовало

В разгар предвыборной кампании правительство Орбана заблокировало предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Причиной он назвал якобы умышленное блокирование Киевом поставок российской нефти в Венгрию и нежелание Украины ремонтировать поврежденный российскими ударами нефтепровод "Дружба".

Этот шаг в FT объясняют стремлением действующего венгерского премьера удержаться у власти. Ведь, согласно опросам, он вполне может проиграть парламентские выборы в апреле: сейчас, по данным социологической компании Median, оппозиционная партия "Тиса" опережает орбановскую "Фидес" на 23 процентных пункта. Зато проправительственные опросы показывают незначительное преимущество партии премьера, который руководит венгерским правительством с 2010 года.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Европу за закупку российских энергоресурсов, подобных упреков в адрес Орбана не делает.

И это, отмечают в FT, развязало правящей партии "Фидес" руки и позволило ей сделать антиукраинские месседжи центральным элементом своей предвыборной кампании. В правящей партии также настаивают на сохранении импорта российской нефти.

"Если президент [Владимир] Зеленский хочет получить свои деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод "Дружба". Они открыто говорят нам, что не хотят пропускать дешевую российскую нефть в Венгрию, поэтому ситуация очень проста. Нет нефти – нет денег", – заявил Орбан на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, менее чем за месяц до выборов оппозиционная "Тиса" увеличила отрыв от партии Орбана. Эта политсила имеет даже шансы сформировать большинство, получив 2/3 голосов в новом парламенте.

Между тем стало известно, что режим Орбана использовал спецслужбы Венгрии против оппозиции, в политической борьбе он пользовался методами, которые облюбовал его "друг", российский диктатор Владимир Путин.

Главный соперник Орбана на выборах, лидер "Тисы" Петер Мадьяр пригрозил Орбану тюремным заключением за тайные отчеты Кремлю. Соответствующий скандал недавно вспыхнул после публикаций о том, что венгерские власти рассказывали Москве о содержании внутренних встреч ЕС. Оппозиционный политик назвал такие действия Орбана и его окружения "государственной изменой"

