ЕС исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов: в Politico назвали причину

В Европейском Союзе ограничивают участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов. К этому шагу в ЕС вынуждены были прибегнуть из-за подозрений, что правительство Виктора Орбана передает информацию о содержании таких обсуждений России.

В этом, в частности, обвиняют министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, однако официально реагировать на обвинения Брюссель до проведения венгерских парламентских выборов не будет – чтобы не влиять на их результат. Подробности сообщает Politico.

Венгрию "отодвинули" от участия в обсуждениях чувствительных вопросов

В ЕС непублично отреагировали на возможные утечки информации о внутренних обсуждений в Москву через Будапешт. Недавно появилась информация о том, что представители Венгрии систематически сливали информацию с внутренних встреч Кремлю. Поэтому теперь Брюссель ограничивает доступ Венгрии к конфиденциальной информации, а встречи по особо чувствительным вопросам происходят без ее участия – в "узком" кругу.

Когда в СМИ появилась информация о том, что Сийярто звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову прямо с заседаний ЕС и рассказывал о деталях обсуждений – премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозрения об обмене информацией между правительством Орбана и Кремлем в ЕС существовали уже давно.

"Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивить. У нас давно были подозрения на этот счет. Это одна из причин, почему я беру слово только при крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно", – написал глава польского правительства в сети Х.

Сделала эти подозрения публичным газета The Washington Post. В материале, вышедшем в субботу, издание отметило, что правительство Орбана поддерживало тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны в Украине, а министр иностранных дел Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч с другими странами-членами, чтобы информировать своего российского коллегу Сергея Лаврова об их ходе и содержании.

Именно беспокойство большинства европейских стран сливом Венгрией информации непосредственно в Москву привело к тому, что вместо традиционных встреч с участием всех 27 членов ЕС все чаще использовался формат "встреч с единомышленниками", пояснил один из неназванных европейских политиков.

"В общем, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, что большинство соответствующей европейской дипломатии сейчас происходит в различных, меньших форматах — E3, E4, E7, E8, Веймарский треугольник конференция, NB8, JEF и т.д.", — пояснил он.

Цифры обозначают количество европейских лидеров в группе. Веймарский треугольник состоит из Франции, Германии и Польши. NB8 – это восемь стран Северной Европы и Балтии. JEF – это Объединенные экспедиционные силы 10 североевропейских стран.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который часто посещал заседания, где присутствовал и Сийярто, рассказал Politico, что еще в 2024 году его предупреждали, что венгерская сторона может передавать информацию России, и он и его коллеги ограничивали информацию, которой они делились, в присутствии венгров.

По словам Ландсбергиса, даже накануне решающего саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году посланцы приняли меры, чтобы исключить делегацию Будапешта из деликатных переговоров.

"Мы бы говорили только формально, а позже перешли бы к обсуждению без Венгрии относительно достижимых целей саммита", – сказал он.

Бухарестская "Группа девяти", клуб стран на восточном фланге военного альянса, как сообщается, рассматривала возможность исключения Будапешта из формата в следующем году из-за неудачи в достижении согласия по поддержке Украины.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в комментарии Politico назвал информацию The Washington Post "фейковыми новостями" и "отчаянной реакцией на то, что [партия Орбана] "Фидес" набирает обороты в избирательной кампании (что не соответствует действительности, судя по опросам).

"Но венгерский народ не будет обманут", – заявил Бока.

Отреагировал на публикацию и Сийярто, который обвинил медиа в выдвижении "теорий заговора, которые являются более абсурдными, чем что-либо ранее".

Между тем один из европейских дипломатов предположил, что на фоне новых обвинений в адрес правительства Орбана от Венгрии могут начать скрывать еще больше информации, чем до сих пор.

"Есть аргументы в пользу засекречивания информации и документов со стороны ЕС", – сказал дипломат.

Он считает, что использование грифов "секретно" "не является панацеей". Однако такое грифование может "служить сдерживающим фактором против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим сторонам. Это также сделало бы расследования более автоматизированными".

Сразу пятеро опрошенных Politico европейских дипломатов заявили, что новость о сливе Венгрией информации Кремлю их не удивила. Однако все они отмечают: официальная реакция ЕС на такие действия будет зависеть от того, удастся ли Орбану удержаться у власти после парламентских выборов в апреле этого года.

"Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность Европейского Союза. Это жалкая ситуация. Если он (Орбан. – Ред.) останется после выборов, я думаю, что ЕС должен найти способы решить эту проблему другим образом", – убежден один из дипломатов.

Его коллега, который также говорил на основе анонимности, уверен: что бы ни делал ЕС и его лидеры – Орбан использует это в своей предвыборной кампании. Именно этим и объясняется промедление Евросоюза с реакцией на сотрудничество Будапешта с Москвой.

"Я не думаю, что кто-то стремится сделать что-то, что подлило бы масла в огонь до 12 апреля (день парламентских выборов в Венгрии. – Ред.)", – отметил он.

Еще один дипломат подчеркнул: несмотря на то, что почти никто в ЕС не имеет иллюзий относительно серьезности российской угрозы, содержание дискуссий между лидерами и министрами иностранных дел регулярно освещается в прессе и часто происходит в неограниченном формате. А это означает, что лидеры не оставляют свои телефоны за пределами помещения, где проходит встреча, чтобы минимизировать риск слежки.

Но перспектива тесного сотрудничества правительства ЕС с враждебным государством остается политически взрывоопасной.

"Тот факт, что министр иностранных дел Венгрии, близкий друг Сергея Лаврова, практически ежеминутно отчитывается россиянам с каждой встречи ЕС, является откровенной государственной изменой. Этот человек предал не только свою страну, но и Европу", – заявил главный оппонент Орбана на выборах Петер Мадьяр. Его партия "Тиса" по опросам ощутимо обходит орбановскую "Фидес".

Пятый из дипломатов, с которыми пообщались журналисты Politico, также практически не сомневается, что Орбан и его команда откровенно работают в ущерб интересам ЕС.

"Не будет удивительно, если это окажется правдой. Венгрия уже давно является союзником [российского диктатора Владимира] Путина в ЕС и продолжает саботировать европейскую безопасность. Заблокированные 90 миллиардов евро (помощи для Украины. – Ред.) – это просто последний пример этой схемы", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Орбан оскандалился новым заявлением. Он сравнил Украину и Брюссель с коммунистами.

Также в Венгрии устроили истерику после статьи об инсценировке покушения на Орбана. Там заявили, что соответствующие сообщения – это "проукраинская пропаганда".

