Запугивание, подкуп и наркотики: в Венгрии выпустили фильм о политических методах партии Орбана

В Венгриинакануне парламентских выборов обнародовали документальный фильм "Цена голоса, в котором утверждается, что правящая партия Виктор Орбана использует запугивание, подкуп и другие методы воздействия на избирателей. Лента содержит свидетельства о манипуляциях во время голосования и давление на жителей сельских регионов.

Об этом пишет BBC. Документальный фильм презентовали в кинотеатре в Будапешт, а также опубликовали на YouTube.

Лента стала результатом шестимесячного расследования независимых журналистов. В фильме избиратели, мэры, бывшие члены избирательных комиссий и даже полицейские утверждают, что людей заставляли голосовать за правящую партию "Фидес". По их словам, для этого используют денежные выплаты, угрозы, а иногда даже наркотики.

Авторы расследования заявляют, что подобные практики могут применяться в 53 из 106 одномандатных округов страны и потенциально затрагивать до 600 тысяч избирателей – примерно десятую часть ожидаемой явки. Большинство таких случаев, по данным фильма, зафиксировано в сельских районах и небольших городах, где партия Орбана имеет сильные позиции с 2010 года.

Фильм изображает сельскую Венгрию, состоящую из клочков бедных сел, где проживает, в частности, большое ромское меньшинство страны. Население в таких селах зависит от местных властей.

Как используют зависимость жителей бедных сел от местных властей

По словам героев фильма, местные мэры "железно" контролируют повседневную жизнь людей, предоставляя работу, дрова, транспорт к избирательным участкам или даже доступ к лекарствам в обмен на "правильное" голосование в день выборов.

В частности, жители одного из сел утверждают, что дрова выдаются только тем, кто поддерживает правящую партию. В другой общине, по словам жителей, люди опасаются, что не получат рецепты на лекарства, если не проголосуют за нужного кандидата – ведь мэр одновременно работает участковым врачом в зоне обслуживания, охватывающей 32 населенных пункта.

Еще в одном селе бывший кандидат отказался от участия в избирательной кампании после того, как управление защиты несовершеннолетних якобы угрожало забрать его детей под опеку. Он утверждает, что власти не хотели, чтобы он баллотировался против кандидата, которому отдала предпочтение правящая партия "Фидес".

Подкуп избирателей

Также в фильме рассказывают о подкупе избирателей. По свидетельствам некоторых собеседников, людям предлагают от 50 до 60 тысяч форинтов (примерно 6500-7800 грн) за голос. Для многих жителей бедных общин это значительная сумма, поскольку социальная помощь на ребенка значительно меньше.

Авторы фильма также приводят примеры других схем влияния на результаты выборов. Среди них – подвоз людей на участки автомобилями или микроавтобусами, фотографирование бюллетеней в качестве доказательства голосования за определенную партию, а также так называемое "цепное голосование".

Одно из самых резонансных обвинений касается использования наркотиков для подкупа избирателей. В фильме утверждается, что в некоторых бедных деревнях людям якобы предлагали дешевый синтетический наркотик, известный как "крэк" или "дым", который распространен в таких регионах.

"Сначала мы думали, что ключевым элементом этого процесса является подкуп голосов. Но потом мы поняли, что деньги – это лишь вишенка на торте. Ключевое слово здесь – зависимость и уязвимость", – сказал Арон Тимар, один из создателей фильма.

В правительстве Орбана пока не комментировали обвинения, озвученные в ленте.

Единственная реакция была от министра государственного управления и регионального развития Тибора Наврачича, которого считают умеренным. Он заявил, что если нарушения действительно имели место, их должны расследовать соответствующие органы.

Фильм вышел менее чем за две недели до парламентских выборов, запланированных на 12 апреля. По данным опросов, после 16 лет пребывания у власти партия "Фидес" отстает от оппозиционной политической силы "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра увеличила свое преимущество над политсилой "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Новое социсследование показало, что среди опрошенных, которые точно решили проголосовать, 58% поддержат политсилу Мадьяра, тогда как партию Орбана только 35%. Если такие пропорции оправдаются 12 апреля – в день выборов, то это обеспечит "Тисе" большинство в две трети голосов в следующем парламенте.

