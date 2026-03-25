'Настоящий друг': Трамп призвал венгров поддержать Орбана на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп публично обратился к народу Венгрии проголосовать за переизбрание на должность действующего премьер-министра Виктора Орбана. Глава Белого дома назвал Орбана "сильным и влиятельным лидером".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Американский президент добавил, что венгерский премьер для него является"настоящим другом".

"День выборов – 12 апреля 2026 года. Венгрия: ВЫЙДИТЕ И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ВИКТОРА ОРБАНА. Он – настоящий друг, борец и ПОБЕДИТЕЛЬ, и имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии. Я С НИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ!", — написал глава Белого дома.

По словам Трампа, Орбан "сильный и влиятельный лидер", который"неутомимо борется" за свою страну, "развивает экономику и останавливает нелегальную миграцию". Американский президент также утверждает, что благодаря Орбану отношения между США и Венгрией достигли "новых высот".

В свою очередь, международные организации, (в частности "Репортеры без границ" и Freedom House), в течение председательства Орбана в правительстве фиксировали резкое подавление свободы слова, установление контроля над СМИ и преследование независимых журналистов.

В то же время Европарламент в своих резолюциях неоднократно заявлял о постоянных угрозах верховенству права, независимости судебной системы и академическим свободам в Венгрии.

