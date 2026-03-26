Режим Орбана использовал спецслужбы Венгрии против оппозиции: подробности скандала

В Венгрии разгорелся политический скандал после обысков у людей, связанных с оппозиционной партией Тиса. Правоохранители провели следственные действия в отношении двух IT-специалистов, которые сотрудничали с политической силой, в начале июля 2025 года.

Расследование обнародовали журналисты Telex и Direkt36, которые сослались на документы и показания источников в правоохранительных органах. Один из ключевых свидетелей, следователь Национального бюро расследований Сабо Бенце, заявил, что во время обысков обнаружили признаки возможного вмешательства спецслужб в дело.

"Мы были убеждены, что, вероятно, имеем дело с операцией спецслужб", – сказал он в комментарии Direkt36.

Подозрительные обыски

По данным журналистов, формально обыски провели из-за подозрения в использовании незаконных материалов с участием несовершеннолетних. Но во время следственных действий правоохранители обратили внимание на другие детали. В частности, речь шла о возможных попытках получить доступ к ИТ-системам партии Тиса.

Следователь Сабо Бенце рассказал, что до начала обысков в дело вмешался Венгерский орган внутренней безопасности. Это выглядело нетипично, поскольку такие структуры обычно не участвуют в подобных уголовных расследованиях. И это, честно говоря, сразу вызвало вопросы у самих правоохранителей.

Согласно материалам Direkt36, сигнал о преступлении поступил анонимно через горячую линию медиарегулятора. В то же время руководство Национального бюро расследований получило эту информацию ранее – еще до официальной регистрации.

Вместе с заявлением правоохранителям передали детальные данные о подозреваемых – имена, адреса, никнеймы. Также было указано, что один из фигурантов находится на офисном судне и использует специальное устройство, спрятанное в ремне.

Следователи обратили внимание, что такие детали сложно получить без предварительного наблюдения. "Это информация, которую нельзя получить из открытых источников", – отметил Бенце.

Тайные действия спецслужб

Во время обысков следователи столкнулись с еще одной деталью, которая привлекла внимание. Представители службы безопасности фактически координировали их действия по телефону и подсказывали, где именно искать нужные помещения на офисном судне.

По словам Сабо Бенце, это означало, что объект мог находиться под длительным наблюдением. А такие мероприятия, как известно, требуют отдельного разрешения. "Техническое наблюдение или проникновение в информационные системы может санкционировать только суд", – пояснил он.

Один из фигурантов, известный под псевдонимом Buddha, заявил следователям, что ожидал обыска. Он также рассказал, что ранее к нему обращались неизвестные лица с предложениями прекратить сотрудничество с партией или помочь получить доступ к ее системам. После отказа, по его словам, ему угрожали и даже применяли силу.

Впоследствии следователи не обнаружили никаких доказательств преступления, которое было формальным основанием для обысков. "Ни один след не указывал на наличие таких материалов", – сказал Бенце.

Параллельно в октябре в венгерских медиа появилась информация об утечке данных пользователей приложения, связанного с партией Тиса. Политические оппоненты использовали эту тему для критики. Следователи предположили, что изъятая техника может содержать данные, связанные с этой историей, и решили проверить ее подробнее.

Следы вмешательства в ИТ

Во время анализа устройств правоохранители нашли скриншоты переписки между одним из фигурантов и неизвестным лицом. В сообщениях говорилось о попытках получить доступ к внутренним системам партии.

Это лицо, которое использовало инициалы V. E., предлагала деньги за помощь и одновременно угрожала. Она утверждала, что имеет доступ к внутренним коммуникациям партии. Следователи отметили, что собеседник ориентировался в структуре организации и знал детали ее работы.

В дальнейшем из переписки выплыло, что под этими инициалами мог действовать конкретный человек. По словам Бенце, в одном из сообщений прямо упоминалось имя, которое совпадало с именем Вогел Эвелин.

Согласно материалам расследования, собеседница предлагала значительные суммы за доступ к системам. Речь шла о десятках миллионов форинтов в зависимости от уровня доступа.

Также в сообщениях упоминалось, что она действовала не одна. Речь шла о группе людей, которые работали над тем, чтобы повлиять на деятельность партии.

Несколько групп влияния

Дальнейший анализ данных показал, что к контактам с фигурантами могли быть причастны и другие лица. В переписке упоминается еще один собеседник, который представлялся как Henry и говорил о существовании отдельной команды.

По словам следователя, эта группа пыталась организовать доступ к ИТ-инфраструктуре партии перед выборами. Цель заключалась в том, чтобы получить контроль над системами и повлиять на их работу. В переписке также говорилось о попытках организовать личную встречу на объекте в Будапеште, который описывали как специальный.

Отдельные сообщения содержали упоминания о взаимодействии со СМИ. Речь шла о передаче информации для обнародования, но иногда, по словам собеседника, публикации выходили раньше или с задержками.

Следователи также зафиксировали, что один из фигурантов планировал использовать устройство со скрытой камерой, чтобы записать разговор с представителями этой группы. Это стало известно в тот же день, когда поступило анонимное сообщение о предполагаемом преступлении.

Сабо Бенце предположил, что именно поэтому правоохранителей поспешили привлечь к обыскам. По его словам, могла существовать попытка изъять устройство до того, как оно будет использовано.

Реакция сторон

После публикации материалов расследования в деле произошли новые события. У самого следователя провели обыски как на рабочем месте, так и дома. У него изъяли носители информации, а затем допросили как подозреваемого в возможном служебном нарушении.

Он отказался давать показания. В то же время в комментарии журналистам объяснил, что решил говорить публично из-за сомнений относительно хода дела. "Для меня неприемлемо, что не все равны перед законом", – отметил он.

Журналисты Direkt36 сообщили, что после выхода расследования представители венгерских спецслужб не опровергли изложенные факты. В то же время официальная позиция отдельных фигурантов отличается. В частности, Вогел Эвелин отрицает причастность к описанным событиям и заявила, что приведенная информация не соответствует действительности.

