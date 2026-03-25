'Это государственная измена': Мадьяр пригрозил Орбану тюремным заключением за тайные отчеты Кремлю

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил о намерении добиться уголовного преследования премьер-министра Виктора Орбана из-за вероятных контактов с Кремлем. Заявление прозвучало на фоне предвыборной кампании в Венгрии и за несколько недель до голосования, назначенного на 12 апреля 2026 года.

Об этом сообщили The Guardian и The Washington Post со ссылкой на выступления Мадьяра и данные европейских источников. Сам политик прямо заявил:"Это квалифицируется как государственная измена. Мы доведем это дело до конца". В публикациях отмечается, что обвинения базируются на информации, которую якобы передавали российской стороне.

Напряжение в ЕС

Ситуация быстро переросла в политический скандал. И достаточно громкий – в Европе о нем говорят открыто. По словам Мадьяра, действия венгерских властей могли противоречить как национальным интересам, так и общей позиции Евросоюза.

Европейская комиссия уже отреагировала и призвала Будапешт предоставить объяснения. Пресс-секретарь Анитта Хиппер подчеркнула, что доверие между странами-членами является основой работы ЕС, а утечка информации в Россию вызывает "огромное беспокойство". Премьер Польши Дональд Туск также отметил, что подозрения относительно контактов венгерского руководства с Кремлем существовали раньше.

Факты и обвинения

По данным европейских спецслужб, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время перерывов в заседаниях ЕС звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Речь шла о передаче информации о позициях государств-членов и возможных решений.

Мадьяр подчеркнул, что такие действия могут подпадать под статьи о государственной измене. Венгерское законодательство предусматривает за это наказание вплоть до пожизненного заключения. Его команда уже работает над юридической базой для возможных судебных процессов.

Партия "Тиса", которую возглавляет Мадьяр, пока опережает конкурентов в социологических опросах. Если она победит, Венгрия может стать первой страной ЕС, где действующее или бывшее руководство окажется под судом по подозрению в шпионаже в пользу России.

