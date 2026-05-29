Посла РФ вызвали 'на ковер' после удара дрона по многоэтажке в Румынии: Москве угрожают 4-й статьей НАТО

Посла России в Румынии Владимира Липаева вызвали в Министерство иностранных дел страны по поводу попадания российского дрона-камикадзе в жилой дом в Галаце. Бухарест заявляет, что такой инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны России.

Об этом сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою. По ее словам, Румыния уже поставила в известность страны-союзницы НАТО, пригрозив Кремлю применением 4 статьи договора.

Цою заявила, что Министерство обороны Румынии подтвердило российское происхождение вражеского дрона.

"Мы официально сообщим о последствиях, которые это отсутствие ответственности Российской Федерации будет иметь на дипломатические отношения между нашими странами и следующие шаги на европейском уровне относительно пакетов санкций", – говорится в ее сообщении.

Чиновница также отметила, что президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны утром, 29 мая. В частности, она добавила, что Бухарест примет необходимые дипломатические меры относительно серьезного нарушения международного права и своего воздушного пространства.

"Румыния сообщила европейские государства-члены, союзников и Генерального секретаря НАТО об обстоятельствах и обратилась с просьбой принять меры для ускорения передачи Румынии возможностей борьбы с беспилотниками", – добавила Цою, заявив, что Бухарест будет оставлять за собой право усиления международного давления на Россию с целью достижения немедленного и всеобъемлющего прекращения огня.

Прокомментировала чиновница и потенциальное применение Бухарестом статьи 4 Договора НАТО.

"Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является общим решением. Это часть обсуждений относительно возможностей, которые мы имеем на данный момент", – приводит ее слова румынский телеканал Digi24 .

Заметим, что статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультацию сторон между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Напомним, ночью 29 мая в Галаце прогремел взрыв. Дрон попал в жилую многоэтажку города, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, еще раньше в уезде Тулча между населенными пунктами Лункавица и Векерени также находили фрагменты российского беспилотника. Однако расследование не привело даже к "глубокой обеспокоенности".

