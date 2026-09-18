Секретные технологии F-35 оказались в Гонконге: в США бьют тревогу и начали расследование

Чувствительные технологии истребителя F-35 этим летом оказались в Гонконге после того, как груз с компонентами самолета был перенаправлен во время транспортировки из Австралии в США. Инцидент вызвал расследование в Конгрессе США, а Пентагон подтвердил пропажу части компонентов.

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Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. По их словам, представители Госдепартамента и Пентагона впервые провели брифинг для сотрудников Конгресса в июне, а в ближайшие недели ожидаются новые встречи.

Пропавший груз

Компоненты F-35 перевозил посредник от имени производителя самолета Lockheed Martin. Груз направлялся из Австралии в США для ремонта, однако при пересечении Тихого океана его маршрут изменили, и детали оказались в Гонконге.

Пока неизвестно, почему именно перенаправили оборудование и кто сейчас им владеет. Пентагон подтвердил проблему, а Совместное программное управление F-35 заявило, что знает о ситуации с перевозкой неисправных компонентов F-35 Lightning II.

В ведомстве отметили, что работают с американскими властями и представителями промышленности, чтобы вернуть компоненты, расследовать инцидент и ввести дополнительные меры безопасности, которые должны предотвратить подобные случаи в будущем.

Особая деталь

Среди отправленных компонентов был один из фонарей кабины F-35. По данным двух собеседников POLITICO, эта деталь содержит технологии малозаметности, доступ к которым имеют только США и их союзники.

Фонарь кабины является важной частью системы малозаметности самолета. Это акриловый купол над кабиной, покрытый тонким слоем прозрачного радиопоглощающего материала. Именно это покрытие помогает скрывать самолет от радаров противника.

Бывший сотрудник Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам и военный аналитик Исследовательской службы Конгресса Джей Джей Гертлер заявил, что получение подлинной детали могло бы дать дополнительную информацию тем , кто пытается изучить технологии F-35.

По его словам, Китай уже пытался получить данные о F-35 с помощью электронного шпионажа и других методов. Наличие физического компонента, как отметил Гертлер, могло бы позволить проверить или уточнить уже полученные ранее сведения.

Глобальная система

Поступление груза в Гонконг вызвало беспокойство из-за того, что этот специальный административный район Китая находится под всё более строгим контролем Пекина. В последние годы Китай ужесточил там национальное законодательство в сфере безопасности.

Система снабжения F-35 носит глобальный характер. Для перемещения и ремонта деталей используются объекты в разных странах, а саму логистику программы координирует Lockheed Martin с привлечением коммерческих перевозчиков.

В Австралии работают центры технического обслуживания F-35, однако на данный момент ни один из них не может ремонтировать фонари кабины. Именно поэтому соответствующие компоненты отправляют в другие места для обслуживания.

Lockheed Martin заявила, что не может обсуждать статус конкретных отправлений из соображений безопасности, но компания соблюдает все американские правила по транспортировке авиационных компонентов. В компании также подчеркнули, что каждая перевозка осуществляется с соблюдением мер безопасности для защиты программы F-35 и её союзников.

Госдепартамент США отказался от комментариев. Посольство Китая заявило, что не располагает информацией об этом инциденте.

Проблемы с деталями

Программа F-35 предусматривает общий запас запасных частей, которые хранятся в разных странах мира. Министерство обороны США владеет этими деталями до момента их установки на истребитель, однако учет запасных компонентов ведет Lockheed Martin.

Отчет Счетной палаты США за 2023 год показал, что за предыдущие пять лет пропало более 1 млн запасных частей для F-35. В ведомстве отметили, что Министерство обороны не могло проверить потери деталей на десятки миллионов долларов, поскольку информацию о них контролировала компания Lockheed Martin.

В Счетной палате также заявляли, что Совместное программное управление F-35 не вносит эти запасные части в систему учета имущества, которая позволила бы фиксировать изменения в учетных данных в режиме реального времени.

Нехватка запасных частей приводит к простоям истребителей. В то же время расходы на обслуживание F-35 продолжают расти, а по данным отчета Счетной палаты за этот год, показатели программы ухудшились.

Пентагон ожидает, что общие расходы на программу F-35 в течение всего жизненного цикла составят почти 2 трлн долларов. На данный момент произведено более 1300 таких истребителей для США и их союзников, среди которых Великобритания, Австралия, Дания, Норвегия и Польша.

Напомним, что в первые дни лета 2026 года Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила у США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля стало известно, что Анкара готова вернуть российские зенитные ракетные комплексы С-400. Взамен них Турция хочет получить от Вашингтона истребители F-35.

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