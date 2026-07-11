Турция хочет избавиться от российских С-400: СМИ выяснили, чем их планируют заменить

В субботу, 11 июля, стало известно, что Анкара готова вернуть российские зенитные ракетные комплексы С-400. Взамен Турция хочет получить от Вашингтона истребители F-35.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание также сообщает, что, по данным турецких чиновников, Анкара активизировала переговоры с РФ по этому вопросу в последние недели. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал просто вернуть системы С-400 Москве, но эта идея не нашла поддержки.

"Сейчас батареи российской ПВО находятся на вооружении Турции, однако армия их не эксплуатирует. Если Кремль согласится, комплексы вывезут в другую страну, которую пока не называют. Россия пока не дала официального ответа, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал этот вопрос "чрезвычайно деликатным", – пишет издание.

По информации журналистов, ранее Турция пыталась договориться с Вашингтоном, предложив США контролировать эксплуатацию С-400 на своей территории, чтобы развеять опасения относительно утечки секретных данных F-35, но Белый дом отклонил это предложение.

"Переговоры с Москвой начались перед стартом саммита НАТО в Анкаре, в ходе которого президент США Дональд Трамп намекнул на возможность снятия запрета на продажу истребителей", – пишет Bloomberg.

Однако американские сенаторы уже заявили, что обычный вывоз комплексов в третью страну может не решить проблему безопасности полностью.

"Я еще окончательно не определился, но склонен сказать: смотрите, он сделал все, он помог нам во многих различных аспектах", – прокомментировал Трамп возможность продажи истребителей Анкаре.

Что известно о F-35

F-35 Lightning II относится к истребителям пятого поколения и считается одним из самых современных боевых самолетов в мире. Его главная особенность — сочетание технологии малозаметности, мощных датчиков, современных систем связи и возможности выполнять широкий спектр боевых задач.

Самолет разработан американской компанией Lockheed Martin в рамках программы Joint Strike Fighter. К созданию проекта также присоединились десятки предприятий из США и стран-партнеров НАТО. Стоимость разработки программы превысила десятки миллиардов долларов, что делает её одной из самых дорогих военных программ в истории.

F-35 выпускается в трёх модификациях. Версия F-35A предназначена для военно-воздушных сил и является наиболее распространённой. Именно такие самолеты получит Польша. Модификация F-35B способна совершать укороченный взлет и вертикальную посадку, а F-35C создана для базирования на авианосцах.

Незаметность

Одним из ключевых преимуществ самолета является технология "стелс", которая снижает его заметность для радаров противника. Конструкция корпуса, специальные материалы и внутренние отсеки для вооружения помогают снизить вероятность обнаружения.

F-35 оснащён радаром AN/APG-81 с активной фазированной антенной решёткой и комплексом инфракрасных датчиков, обеспечивающих обзор на 360 градусов. Система способна обнаруживать воздушные и наземные цели, предупреждать о ракетных атаках и автоматически передавать информацию другим подразделениям.

Особое внимание привлекает шлем пилота HMDS. Он выводит основную информацию непосредственно на визор и фактически позволяет летчику "видеть сквозь самолет" благодаря камерам, размещенным по всему фюзеляжу.

Летающий центр управления

Эксперты часто называют F-35 не просто истребителем, а воздушным командным пунктом. Самолет способен собирать огромный объем информации с собственных датчиков, анализировать ее и передавать союзным силам в режиме реального времени.

Благодаря системам Link 16 и MADL он может обмениваться данными с другими самолётами, кораблями, системами ПВО и наземными подразделениями. Это позволяет быстрее обнаруживать цели и координировать боевые действия.

Вооружение и характеристики

F-35 может нести широкий спектр современного вооружения. Среди него — ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, крылатые ракеты AGM-158 JASSM, Storm Shadow, противорадиолокационные ракеты и высокоточные управляемые бомбы.

Версия F-35A оснащена встроенной 25-мм пушкой GAU-22/A. Самолёт способен развивать скорость свыше 1900 км/ч, а боевой радиус действия превышает 1000 км в зависимости от конфигурации миссии.

Боевой опыт

Первую боевую готовность F-35 достигли в составе ВВС США в августе 2016 года. В дальнейшем самолеты использовались в реальных операциях США и Израиля.

В 2018 году американские F-35 впервые были применены в боевых условиях в Афганистане. Израиль также неоднократно сообщал об использовании своих F-35I Adir в ходе операций на Ближнем Востоке.

Сегодня F-35 находится на вооружении или заказан более чем двумя десятками государств. Среди них — США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Бельгия, Финляндия, Германия, Польша, Чехия, Румыния, Австралия, Япония и Южная Корея. Именно поэтому этот истребитель считается одним из ключевых элементов будущей авиации стран НАТО.

Напомним, что в первые дни лета 2026 года Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила у США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство прилагает дипломатические усилия, чтобы возобновить закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Это произошло после того, как Пентагон отказался от планов по размещению в Германии собственного батальона, оснащенного этим оружием.

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