"Этого дня ждали годами": Польша официально получила новейшие истребители F-35

Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, закупленной страной у США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке.

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О принятии новейших истребителей сообщили Министерство обороны Польши и вице-премьер-министр, глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш. В своем обращении он назвал этот день историческим для польской авиации.

"Это день, которого мы ждали годами. Сегодня Польша приветствует свои F-35 Husarz", – написал министр. Он также сообщил, что самолеты совершили торжественные полеты над Лодзью, Гданьском, Варшавой и Краковом перед официальной церемонией на базе в Ласке.

В мероприятии приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий, представители правительства, парламента и командования Вооруженных сил Польши. Самолеты получили название Husarz и стали первыми F-35, которые официально вошли в состав польских вооруженных сил.

Элитный клуб НАТО

В Министерстве обороны Польши подчеркнули, что с получением F-35 страна вошла в элитную группу государств, эксплуатирующих эти самолеты. В ведомстве отметили, что Польша стала первым государством на восточном фланге НАТО, получившим истребители этого типа.

Первые три самолета прибыли в Польшу еще 22 мая и приземлились на 32-й тактической авиабазе. Почти три недели длились подготовительные мероприятия перед их официальным введением в состав ВВС.

Название Husarz для новых истребителей было выбрано в ходе открытого голосования. Оно происходит от слова "гусар" и является отсылкой к легендарным Крылатым гусарам Речи Посполитой, которые считаются одним из символов польской военной истории.

Поставки до 2030 года

Контракт предусматривает поставку в Польшу 32 истребителей пятого поколения производства корпорации Lockheed Martin. Передача самолетов будет проходить с 2026 по 2030 год. В итоге польские ВВС получат две полноценные эскадрильи F-35.

Общая стоимость закупки составляет 4,6 млрд долларов. Истребители оснащены современным вооружением, в частности противорадиолокационными ракетами AGM-88G AARGM-ER и ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 AMRAAM. Последние имеют дальность полета до 180 километров и систему наведения, устойчивую к радиоэлектронным помехам.

Что известно о F-35

F-35 Lightning II относится к истребителям пятого поколения и считается одним из самых современных боевых самолетов в мире. Его главная особенность –, сочетание технологии малозаметности, мощных датчиков, современных систем связи и возможности выполнять широкий спектр боевых задач.

Самолет разработала американская компания Lockheed Martin в рамках программы Joint Strike Fighter. К созданию проекта также присоединились десятки предприятий из США и стран-партнеров НАТО. Стоимость разработки программы превысила десятки миллиардов долларов, что делает ее одной из самых дорогих военных программ в истории.

F-35 выпускается в трёх модификациях. Версия F-35A предназначена для военно-воздушных сил и является наиболее распространённой. Именно такие самолеты получит Польша. Модификация F-35B способна осуществлять укороченный взлет и вертикальную посадку, а F-35C создана для базирования на авианосцах.

Малозаметность

Одним из ключевых преимуществ самолета является технология "стелс", которая уменьшает его заметность для радаров противника. Конструкция корпуса, специальные материалы и внутренние отсеки для вооружения помогают снизить вероятность обнаружения.

F-35 оснащен радаром AN/APG-81 с активной фазированной антенной решеткой и комплексом инфракрасных датчиков, которые обеспечивают обзор на 360 градусов. Система способна обнаруживать воздушные и наземные цели, предупреждать о ракетных атаках и автоматически передавать информацию другим подразделениям.

Особое внимание привлекает шлем пилота HMDS. Он выводит основную информацию непосредственно на визор и фактически позволяет летчику "видеть сквозь самолет" благодаря камерам, размещенным по всему фюзеляжу.

Летающий центр управления

Эксперты часто называют F-35 не просто истребителем, а воздушным командным пунктом. Самолет способен собирать огромный объем информации с собственных датчиков, анализировать ее и передавать союзным силам в режиме реального времени.

Благодаря системам Link 16 и MADL он может обмениваться данными с другими самолетами, кораблями, системами ПВО и наземными подразделениями. Это позволяет быстрее обнаруживать цели и координировать боевые действия.

Вооружение и характеристики

F-35 может нести широкий спектр современного вооружения. Среди него, ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, крылатые ракеты AGM-158 JASSM, Storm Shadow, противорадиолокационные ракеты и высокоточные управляемые бомбы.

Версия F-35A оснащена встроенной 25-мм пушкой GAU-22/A. Самолет способен развивать скорость свыше 1900 км/ч, а боевой радиус действия превышает 1000 км в зависимости от конфигурации миссии.

Боевой опыт

Первую боевую готовность F-35 достигли в составе ВВС США в августе 2016 года. В дальнейшем самолеты использовались в реальных операциях США и Израиля.

В 2018 году американские F-35 впервые применили в боевых условиях в Афганистане. Израиль также неоднократно сообщал об использовании своих F-35I Adir во время операций на Ближнем Востоке.

Сегодня F-35 находится на вооружении или заказан более чем двумя десятками государств. Среди них, США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Бельгия, Финляндия, Германия, Польша, Чехия, Румыния, Австралия, Япония и Южная Корея. Именно поэтому этот истребитель считается одним из ключевых элементов будущей авиации стран НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство прилагает дипломатические усилия, чтобы возобновить закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Это произошло после того, как Пентагон отказался от планов по размещению в Германии собственного батальона, оснащенного этим оружием.

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