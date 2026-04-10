"Сам виноват": в Кремле готовятся к поражению Орбана на парламентских выборах в Венгрии – медиа

В Кремле предполагают поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля. Сначала в России надеялись, что Орбан выиграет выборы по партспискам, затем приемлемым сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов, но теперь и такой надежды нет.

Об этом сообщили российские и западные медиа. При этом виновными в поражении на выборах пророссийские медиа выставят самого венгерского премьера и его команду.

Российские власти готовятся к возможному поражению партии Орбана "Фидес" на предстоящих выборах.

"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть [выборы] по партспискам, сначала были. Впоследствии желательным сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас [в Кремле] предполагают, что и этого не будет", – сказал один из собеседников медиа.

По их словам, возможный проигрыш партии Орбана прокремлевские СМИ подадут как "цветную революцию", которую совершил Евросоюз. При этом президенту Владимиру Путину будут докладывать, что виноваты в поражении сам венгерский премьер и его команда.

"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", — сказал один из собеседников росмедиа.

Ранее Financial Times писал, что Россия активно пытается помочь венгерской партии победить на выборах, создавая повышение ее рейтинга. Для этого был разработан план, где в соцсетях образ Орбана должны были подать как "сильного лидера с друзьями по всему миру", а также осуществить информационные атаки на его главного соперника – Петера Мадьяра с его партией "Тиса". Источник медиа по этому поводу сообщил, что "управление кампанией Орбана из администрации Путина нет, но есть "содействие" в соцсетях".

Что известно об отношениях Орбана и Путина

Напомним, 17 октября глава венгерского правительства Виктор Орбан в очередной раз отличился одиозным заявлением во время одного из телефонных разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Так, венгерский политик уверял кремлевского лидера в дружбе и предлагал ему помощь в урегулировании войны в Украине. Орбан в разговоре назвал себя "мышью, которая помогает освободить льва", ссылаясь на басню древнегреческого философа Эзопа.

"Наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым образом. В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам", – сказал тогда Орбан Путину.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как оппозиция планирует отстранить от власти Орбана и его "мафию". Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал, что в случае победы на выборах и получения большинства мест в парламенте его партия "Тиса" отстранит от власти ключевых союзников действующего премьер-министра Виктора Орбана. Политик назвал Орбана и его соратников "мафией".

Также мы писали эксклюзивное интервью с экспертом по публичной политике Иллей Котовым по выборам в Венгрии: почему на этих выборах решается больше, чем кажется. Фактически речь идет не только о смене власти в одном государстве, а о потенциальном изменении правил игры внутри Европы.

