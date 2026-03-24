Выборы в Венгрии: как оппозиция планирует отстранить от власти Орбана и его 'мафию'

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал, что в случае победы на выборах и получения подавляющего большинства мест в парламенте его партия "Тиса" отстранит от власти ключевых союзников действующего премьер-министра Виктора Орбана. Политик назвал Орбана и его соратников "мафией".

Отметим: для подобных решений Мадьяру нужно одержать уверенную победу по результатам голосования 12 апреля. Парламентское большинство (две трети депутатских голосов) могло бы позволить правящей политсиле принимать законодательные решения или даже менять конституцию без поиска поддержки со стороны оппозиции. Об этом пишет Bloomberg.

Что входит в планы Мадьяра

Главный конкурент венгерского премьера сказал, что "восстановит верховенство права и демократический плюрализм" в стране в случае победы, а также окончательно порвет с 16-летней эпохой правления Орбана.

Выступая на предвыборном митинге на северо-востоке Венгрии в понедельник, 23 марта, Мадьяр попросил поддержки на выборах, чтобы он мог завершить "смену режима".

Назвав Орбана и его коллег "мафией", Мадьяр сообщил, что хотел бы заменить: президента, руководителей верховного и конституционного судов, государственного аудиторского управления и антимонопольного органа, а также главного прокурора. Он сказал, что они не выполнили своих конституционных обязанностей и вместо этого предоставили приоритет политической преданности своему "главарю" Орбану.

Менее чем за три недели до дня выборов партия Мадьяра имеет двузначное преимущество в независимых опросах, но непонятно, будет ли этого достаточно, чтобы устранить Орбана. Последний во время своего многолетнего пребывания у власти переписал конституцию, изменил избирательные округа и назначил лоялистов в ключевые институты, создав "нелиберальную" модель, устойчивую к выборам.

