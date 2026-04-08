Рыбак в Индонезии выловил китайский подводный дрон в важном судоходном проливе

Индонезийский рыбак во время рыбалки обнаружил китайский подводный дрон. Он плавал в водах пролива Ломбок, который является главным морским путем между акваториями Тихого и Индийского океанов.

Находку передали военным, известно, что аппарат использовался для сбора разведданных. Об этом сообщает индонезийское издание Republika.

Что известно

Объект, "похожий на китайский подводный дрон", обнаружил во вторник, 7 апреля, 38-летний индонезийский рыбак по имени Ариянто. Он заметил беспилотный аппарат, когда вышел порыбачить в водах пролива Ломбок.

"Согласно информации, полученной изданием Republika, объект был частью подводной сенсорной системы, изготовленной китайской компанией. "После того, как жители обнаружили объект, они сообщили о нем на авиационный пост Гили и полицейский пост Пеменанг Гили Траванган для дальнейшей идентификации", – говорится в информации, полученной Republika", – пишет издание.

Около 10:00 утра по центральному индонезийскому времени объект был эвакуирован. На военно-морской базе Матарам его обследовали специалисты по обезвреживанию бомб, химических, биологических и радиоактивных вооружений.

"Результаты обследования показали, что внутри объекта не было взрывчатых веществ или радиоактивных материалов. Объект был подводным инструментом или роботом, разработанным CSIC (Китайской корпорацией судостроительной промышленности)", – говорится в отчете, полученном изданием Republika.

Издание пишет, что на найденном подводном дроне на китайском написано "исследования и разработка", на нем есть разнообразные датчики и океанографическое исследовательское оборудование.

"На найденном оборудовании видно, что есть ADCP (акустический допплеровский профилограф течений), который является гидроакустическим измерителем течений, подобным сонару, который используется для измерения скорости водных течений на определенной глубине", – говорится в информации, полученной изданием Republika.

Аналитики предполагают, что дрон занимался картографированием морского дна и мониторингом трафика. Кроме абсолютно мирных целей вроде поиска ископаемых и изучения климата, такие исследования позволяют получить данные о рельефе дна необходимые для скрытого передвижения субмарин, а также показатели солености и температуры воды, важные для работы гидролокаторов.

Пролив Ломбок – это один из самых глубоких и важных морских путей между Тихим и Индийским океанами. Через этот пролив проходят крупнейшие суда мира – супертанкеры, углевозы и рудовозы. Глубина и стратегическое расположение делают пролив критически важным для навигации подводных лодок.

