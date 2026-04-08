'Опасный прецедент': Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая должна была бы побудить страны к координации оборонных усилий по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Они опасались, что это могло бы стать "молчаливым одобрением" военных действий на этом морском пути.

Об этом пишет Bloomberg. Резолюция получила 11 голосов "за", но не была принята, поскольку Россия и Китай – как постоянные члены Совета Безопасности ООН с правом вето – были против.

Голосование состоялось после нескольких дней переговоров и давления со стороны ряда стран Персидского залива касательно восстановления свободного прохода по проливу.

Документ, который был предложен Бахрейном, в случае принятия призвал бы страны "координировать усилия оборонного характера, в соответствии с обстоятельствами", чтобы обеспечить безопасность судоходства через пролив.

Что заявили в РФ

Россия, которая является союзницей Ирана, выразила свое неодобрение резолюции в пятницу, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что она нарушит "очень хрупкие возможности для переговоров".

На заседании Совета Безопасности во вторник посол России в ООН Василий Небензя повторил эти замечания, добавив, что отклоненная резолюция создала бы опасный прецедент и предоставила бы "карт-бланш" для продолжения агрессии и эскалации в Иране.

"Что это будет означать с юридической точки зрения, а также последствия для ситуации на местах, нам понятно. Особенно в то время, когда мы слышим заявления президента США о готовности уничтожить Иран, если Ормузский пролив не будет открыт", – сказал он.

Посол США в ООН Майкл Уолтц осудил Китай и Россию за голосование против резолюции, обвинив их в поддержке "режима, который стремится запугать страны Персидского залива и заставить их подчиниться".

Ранее медиа писали о том, что 3 апреля кроме Китая и России резолюцию блокировала еще и Франция. Инициативу продвигали арабские страны, но стороны не смогли согласовать ключевые формулировки по применению силы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 апреля, провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Во время разговора кремлевский чиновник заявил, что для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке США должны отказаться от ультиматумов и вернуться к переговорам.

