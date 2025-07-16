Россияне и белорусы больше не смогут покупать недвижимость в Финляндии: детали

С 15 июля в Финляндии вступил в силу закон, который запрещает покупку недвижимости гражданам России и Беларуси. Причем такой запрет введен не в виде ограничений возможности стран, связанных с агрессией против Украины, а исключительно из соображений национальной безопасности.

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Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Как он отметил, это "важная реформа, которая слишком долго оставалась неосуществленной".

"Я думаю, что потребность в реформах существовала давно, еще до вторжения России в Украину. По какой-то причине потребность не была признана раньше, и подготовка законодательства не была начата. Например, предыдущее правительство в 2023 году считало, что в этой реформе нет необходимости. Когда я начинал работать в Министерстве обороны, я считал это недостатком и еще около двух лет назад начал готовить запрет на операции с недвижимостью", – рассказал министр обороны Финляндии.

Антти Хяккянен подчеркнул, что новый закон "касается укрепления безопасности Финляндии и подготовки страны ко всем видам воздействия на нее".

Как сообщал OBOZ.UA, финский парламент еще в апреле принял закон, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, которые могу представлять угрозу безопасности Финляндии. Одновременно правительство Финляндии уточнило, что государствами, которые подпадают под действие нового закона, являются Россия и Беларусь.

До вступления в силу нового закона финское законодательство позволяло блокировать продажу недвижимости гражданам указанных стран только на основании решения Министерства обороны в каждом конкретном случае.

Так, в прошлом месяце гражданину Израиля, который хотел купить в Финляндии автозаправочную станцию, расположенную на территории базы отдыха, такое разрешение на сделку с недвижимостью было заблокировано именно оборонным ведомством. По словам Антти Хяккянена, у потенциального покупателя нашли связи со страной-агрессором Россией.

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