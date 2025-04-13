Одна из стран Европы запретила россиянам покупать недвижимость: какие причины

Финляндия полностью запретила гражданам РФ покупать недвижимость, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. Правительство готовит дополнительные законы по пересмотру ранее приобретенных объектов и расширению ограничений на другие страны.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии. 11 апреля 2025 года парламент Финляндии единогласно поддержал правительственную инициативу по запрету гражданам Российской Федерации покупать недвижимость на территории страны.

Как поясняет Министерство обороны Финляндии, в последние годы Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности как самой Финляндии, так и Европы в целом. Министр обороны Антти Хяккянен подчеркнул, что недвижимость может стать инструментом для враждебного воздействия, и что новый закон посылает "четкий сигнал: мы не позволим дестабилизировать Финляндию".

Законопроект был подготовлен после обнаружения многочисленных подозрительных объектов на территории страны, принадлежавших лицам, связанным с Россией. Среди них отели с убыточной деятельностью, недвижимость с укреплениями, даже площадки для вертолетов вблизи критической инфраструктуры. Новый закон не называет конкретно Россию, но прописывает ограничения для граждан государств:

нарушают территориальную целостность других стран;

ведут захватнические войны;

могут угрожать национальной безопасности Финляндии.

Фактически же на сегодняшний день этот запрет касается только граждан РФ. Правительство готовит также отдельное постановление, которое определит перечень стран, представляющих угрозу. Кроме того, в ближайшее время ожидается принятие законодательных изменений, позволяющих пересматривать права собственности на уже приобретенную ранее недвижимость. Законодатели планируют:

создать правовую основу для проверки и возможного аннулирования ранее заключенных соглашений;

обеспечить прозрачный мониторинг недвижимости вблизи стратегических объектов;

сделать невозможным скрытое финансирование недвижимости со стороны враждебных государств.

Финляндия как новый член НАТО активно демонстрирует свою готовность противодействовать любым попыткам внешнего давления. Это решение имеет не только внутриполитическое значение, но и служит примером для других стран ЕС и Альянса, которые могут пересмотреть свои политики по недвижимости в контексте безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!