Минобороны Финляндии не позволило гражданину Израиля приобрести АЗС: помешали связи с Россией

Гражданин Израиля хотел купить в Финляндии автозаправочную станцию, которая расположена в Хаукивуори, на территории базы отдыха. Однако разрешение на сделку с недвижимостью было заблокировано министром обороны Антти Хяккяненем.

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Как отмечает Yle, министр сослался на соображения безопасности. Дело в том, что у потенциального покупателя нашли связи со страной-агрессором Россией.

В частности, Минобороны страны в своем решении отмечает, что в заявлении покупателя из Израиля нашли несоответствия. Также у него нет опыта работы в этой сфере и каких-либо связей с Финляндией.

"Однако особое внимание уделило Минобороны связям израильтянина с Россией. Ведомство не исключает, что эта недвижимость может представлять угрозу национальной безопасности, если будет использована с определенной целью", – отмечает издание.

База отдыха (на фото выше и на карте ниже) Harjun Helmi была закрыта еще летом 2022 года, и с тех пор не работает. На ее территории расположено здание автозаправочной станции, а также точка раздачи топлива, находящаяся в аренде.

Владелица базы отдыха говорит, что представители израильского покупателя связались с ней прошлой осенью, а также приехали сделать фотографии объекта. Они не разговаривали на английском, поэтому переговоры велись с помощью программы-переводчика.

Об отмене сделки владелица узнала от израильтянина. Министерство с ней не связывалось.

Издание добавляет, что это не первый раз, когда оборонное ведомство не дает разрешения на сделку с недвижимостью.

Как сообщал OBOZ.UA, также Финляндия планирует запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость, признав ее вместе с Россией государством, представляющим угрозу для национальной безопасности (согласно решениям Совета ЕС). На сегодня уже действует аналогичный запрет для россиян, принятый после выявления многочисленных подозрительных объектов вблизи стратегической инфраструктуры, которые принадлежали лицам, связанным с РФ.

В Литве также предлагают обязать граждан России получать специальное разрешение на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов – военных баз, полигонов, аэропортов и ТЭС.

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