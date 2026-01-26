Не прикован к постели, но не все понимает: появились новые данные о состоянии легендарного Михаэля Шумахера

Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет после того, как он получил серьезную травму головы. Выдающийся спортсмен при этом не может ходить, а передвигается в инвалидном кресле.

Об этом информирует британский таблоид Daily Mail, журналист которого побывал на Мальорке, где сейчас проживает Шумахер. СМИ подтверждает, что легенда Формулы-1 не может разговаривать, а реагирует на происходящее только при помощи моргания.

"Нельзя быть уверенным, что он все понимает, потому что он никому не может рассказать. Есть ощущение, что он понимает некоторые вещи, происходящие вокруг него, но, вероятно, не все", – приводит издание слова одного из источников.

Известно, что вокруг Шумахера постоянно дежурят круглосуточная медицинская бригада, которая обходится в десятки тысяч долларов в неделю. Его возят по особняку в инвалидном кресле медсестры и терапевты.

Отмечается, что 57-летний Михаэль не все время проводит на Балеарских островах. Основная семейная резиденция находится в швейцарском Глане. Британский таблоид отмечает, что частная жизнь Шумахеров тщательно охраняется.

Напомним, Шумахер в декабре 2013 года получил серьезные травмы после того, как упал и ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах.

В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода. В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находился под наблюдением специалистов.

В октябре 2024 года появилась информация о том, что легенда Формуиы-1 впервые появился на публике после печального инцидента, посетив свадьбу своей дочери.

