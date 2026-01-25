В Мурманской области РФ из-за 'затяжного' блэкаута ввели режим чрезвычайной ситуации

В Мурманской области России, по состоянию на 25 января, часть населенных пунктов третьи сутки оставалась без электроснабжения. Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующее заявление сделал местный губернатор Андрей Чибис. По его словам, такие меры связаны "с затяжным характером аварии".

Российский чиновник объяснил, что во время режима ЧС власти смогут привлекать дополнительную технику и материалы частных компаний.

Почему произошел "блэкаут"

Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что 23 января 2026 года в период с 4 до 15 часов (по местному времени) на расстоянии примерно 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных опор ЛЭП.

"Две опоры функционировали с 1966 года, еще две – с 1982 года, одна – с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию", – проинформировали в СК РФ.

Компания "Россети Северо-Запад" заявила, что конструкции упали из-за снегопада и шквалистого ветра. Следователи подтвердили это: "В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено". Возбуждено уголовное дело о халатности.

Без электричества остались часть Североморска, входящего в его состав поселка Сафоново, поселка Росляково (все эти населенные пункты связаны с Северным флотом страны-агрессора). Также свет пропал в некоторых районах самого Мурманска.

Из-за отсутствия электричества начались проблемы с отоплением. В Мурманске появились пункты обогрева, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу.

Местные СМИ утверждают, что сотрудники "Россетей" двое суток не докладывали о том, что для оперативного устранения аварии их подрядчику не хватает техники. Впервые о проблеме было сказано на очередном штабе только 25 января, и об этом заявили не "Россети", а подрядчик. Только после этого был введен режим ЧС – технику для ликвидации масштабной техногенной аварии начали искать у сторонних организаций и военных.

