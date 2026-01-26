'Это было бы уникальным решением': Литва призвала Польшу построить совместный военный полигон на границе стран

Литва предложила Польше создать совместный военный полигон на границе двух стран. Такая инициатива могла бы усилить взаимодействие вооруженных сил обоих государств и укрепить оборону Сувалкского коридора.

Видео дня

Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа, которого цитирует канцелярия президента. По его словам, это стало бы уникальным шагом в рамках НАТО.

Что известно

"Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон (полигон Капчяместис. – Ред.)... Мы призываем рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши с созданием совместного военного объекта двух государств", – отметил Науседа.

Он добавил, что создание совместного учебно-тренировочного полигона для защиты восточного фланга НАТО стало бы уникальным решением.

Стоит отметить, что ранее из литовского бюджета выделили 100 млн евро на строительство военного полигона в Капчяместисе, в 10 км от пересечения границ Литвы, Беларуси и Польши. Планируется, что объект будет использоваться для учений литовской национальной дивизии и союзников по НАТО.

Сувалкский коридор – 65-километровый отрезок польско-литовской границы, который является кратчайшим расстоянием от Беларуси до эксклава, которым является Калининградская область Российской Федерации. Кроме того, этот отрезок территории является единственным сухопутным сообщением стран Балтии с территорией Европы.

Напомним, ранее Науседа заявил, что сейчас Европейскому Союзу не время колебаться при обсуждении новых санкций против России и Беларуси. Он призвал усилить давление на экономику страны-агрессора и ввести ограничения против крупнейших нефтяных и газовых компаний РФ.

Как писал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что РФ на протяжении веков остается угрозой для стран региона. Он подчеркнул, что форма государственного устройства в России не меняет сути угрозы, поэтому независимо от исторического периода страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются с одинаковыми вызовами безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!