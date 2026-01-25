Белгород, Брянск и другие города РФ охватили блэкауты: что происходит

Поздно вечером субботы, 24 января, в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего город охватил блэкаут. Также в ночь 25 января еще ряд российских городов в разных областях страны-агрессора остались без света, вероятно, из-за атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщают сами россияне в собственных пабликах. Власти в РФ далеко не всегда признают такие атаки и говорят о "плановых работах" на электросетях. В свою очередь OSINT-сообщество Exilenova+ собрало яркие видео таких "роботов" на местах.

Что происходит в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что блэкаут в городе произошел из-за обстрела, который он назвал "самым массированным" за все время.

По его словам, по городу якобы было выпущено около 40 ракет, и хотя большинство из них якобы было сбито, под удар попали белгородская ТЭЦ и "другие объекты энергетической инфраструктуры".

Атака по Белгороду продолжалась до полуночи 25 января, после чего "эстафету" подхватили другие регионы страны-агрессора.

Что происходит в других городах

В Таганроге во время воздушной тревоги сообщили об угрозе атак дронами. Сразу после этого местные жители начали рассказывать о пожарах, взрывах и отключении света в жилых домах.

Однако местные власти не признали, что город находился под атакой, а блэкаут в городе якобы возник из-за банального повреждения трансформатора.

В Перми блэкаут произошел в Закамске (где расположен Пермский пороховой завод). Также в это время были слышны взрывы в городе Орел и в Брянской области.

Где именно исчез свет

"Оркская власть часто скрывает реальные масштабы отключений, называя их "плановыми работами" или "кратковременными инцидентами", чтобы избежать паники", – отмечают в Exilenova+.

Поэтому OSINT-сообщество перечислило, где именно в ночь 25 января проводятся "плановые работы": это Мурманск, Североморск, Закамск, Белгород и область, Брянск и область, Орел, Таганрог и Ростовская область.

Также "введены локальные графики ограничений" во временно оккупированных Алчевске и Крыму. И даже в подмосковных Подольске, Зарайске, Химках, Жуковском и Электростали "трансформаторы не выдерживают нагрузки" и поэтому там сейчас нет света.

Что предшествовало

21 января на улице Губкина в Белгороде появилась воронка. Как позже выяснилось – хотя местные власти это, как и всегда, скрывают, – это бомбардировщик государства-агрессора "нечаянно" сбросил на собственный город авиабомбу ФАБ-500.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 9 января также был зафиксирован ряд прилетов по объектам энергетической инфраструктуры Белгорода, после которых россияне жаловались на полный блэкаут. Позже стало известно, что удары были нанесены с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

