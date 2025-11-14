Россия свернула планы по созданию базы ВМФ в Судане: что повлияло

Страна-агрессор Россия официально приостановила реализацию планов по созданию военно-морской базы в Судане. Решение приняли на фоне продолжающейся гражданской войны в стране и полного отсутствия условий для продвижения соглашения, которое Москва пыталась реализовать еще с 2017 года.

Об остановке проекта сообщило издание Maritime Executive, которое процитировало российского посла в Судане Андрея Черновола. Он признал, что Москва больше не видит реальных возможностей для продвижения договора, а в ближайшее время Судан не сможет его ратифицировать. Дипломат также отметил, что военный конфликт в стране фактически заморозил все предыдущие договоренности.

Изменение политических условий

Соглашение о создании базы в Порт-Судане подписали еще во времена диктатора Омара аль-Башира, и тогда оно считалось важным шагом для усиления российского присутствия возле Суэца. Но с 2019 года, после свержения аль-Башира, процесс начал тормозиться. Каждый новый переворот в Судане отбрасывал проект назад, а правительственные изменения заставляли стороны каждый раз начинать переговоры фактически заново.

В 2023 году, когда в Судане разразилась полноценная гражданская война, ситуация окончательно сделала невозможным любое продвижение. Российский посол признал, что в таких условиях не стоит ожидать никакого одобрения договора – страна просто не имеет стабильной власти, способной ратифицировать соглашение.

Детали остановленного проекта

Первоначальный замысел предусматривал создание материально-технической базы, способной одновременно принимать до четырех российских военных кораблей, включая атомные. Планировали разместить до 300 военных и обеспечить постоянное логистическое обслуживание флота на Красном море. Для Москвы это имело бы стратегическое значение, ведь давало точку влияния на маршрут к Суэцкому каналу.

В 2020 году стороны формально подписали долгосрочное межгосударственное согласование на 25 лет. Оно позволяло россиянам временно использовать объект до завершения юридических процедур. Однако уже тогда процесс шел очень медленно. После очередного военного переворота 2021 года вопрос вообще перешел в режим ожидания, завися от политической воли нового правительства.

Когда же в 2023 году страна упала в водоворот масштабных боев между группировками, проект практически перестал существовать как реальный. Сейчас, по словам российских дипломатов, ни законодательного органа, ни стабильной власти, способной принимать такие решения, в Судане просто нет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в российском самолете Ил-76, который сбили антиправительственные силы Судана недалеко от города Бабануса, находился экипаж из граждан РФ и Беларуси. В результате катастрофы, произошедшей 4 ноября, все погибли. Сейчас продолжается расследование по уточнению обстоятельств инцидента.

