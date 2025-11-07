Все погибли: в сбитом российском Ил-76 в Судане был экипаж из граждан РФ и Беларуси

В российском самолете Ил-76, который сбили антиправительственные силы Судана недалеко от города Бабануса, находился экипаж из граждан РФ и Беларуси. В результате катастрофы, произошедшей 4 ноября, все погибли.

Видео дня

Об этом сообщает Fighterbomber. Сейчас продолжается расследование по уточнению обстоятельств инцидента.

Что известно

"Посольство Республики Судан и Оборонно-промышленная система Республики выражают глубокие соболезнования и с сожалением сообщают, что экипаж погиб в результате трагического инцидента, произошедшего в Западном Кордофане", – говорится в обнародованном документе.

В списке погибших граждан России и Беларуси:

Котляров Дмитрий (РФ);

Допских Дмитрий (РФ);

Егоров Дмитрий (РФ);

Гриазнов Александр (БР).

В ведомстве сообщили, что проводятся необходимые мероприятия для оказания помощи пострадавшим и их семьям. Детали инцидента раскроют после получения официальных уточнений. Со своей стороны семьи погибших получат выплаты как часть экстренной поддержки.

"Суммы и порядок получения будут объявлены дополнительно, после утверждения соответствующих механизмов следующим письмом", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Во вторник, 4 ноября, так называемые "Силы быстрой поддержки" (RSF) сбили военно-транспортный самолет Ил-76. Для удара по воздушному судну они применили китайскую зенитно-ракетную систему FK-2000, которую Объединенные Арабские Эмираты поставили в состав подразделений RSF. В сети распространялись видео, в которых показаны фрагменты, которые RSF подает как обломки крупного транспортного самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлой недели военный вертолет и истребитель Соединенных Штатов с разницей 30 минут потерпели крушение над Южно-Китайским морем. К счастью, оба экипажа остались живы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!