'Это вызывает беспокойство': Рубио отреагировал на угрозы России странам Балтии

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что угрозы и обвинения России в адрес стран Балтии вызывают у Вашингтона беспокойство из-за риска дальнейшей эскалации. По его словам, США внимательно следят за ситуацией и координируют действия с НАТО.

Видео дня

Об этом Рубио сказал журналистам во время встречи министров иностранных дел НАТО в Швеции. Его цитирует The Guardian.

Рубио прокомментировал заявления России относительно Балтии

Ранее в Кремле заявили, что страны Балтии якобы могут сотрудничать с Украиной, предоставив свою территорию для осуществления дроновых атак по целям в РФ. Журналисты попросили Рубио прокомментировать обвинения Москвы в адрес балтийских государств.

В ответ госсекретарь США заявил, что подобная риторика "вызывает беспокойство".

"Всегда есть опасения относительно эскалации", – сказал Рубио журналистам.

Глава американского Госдепартамента подчеркнул, что страны Балтии имеют объективные причины чувствовать угрозу со стороны России.

"Мы понимаем, что эти страны, очевидно, чувствуют угрозу по этому поводу по очевидным причинам", — заявил он.

В то же время Рубио отметил, что есть риски дальнейшего обострения ситуации, что "может иметь гораздо более серьезные последствия".

По его словам, США внимательно отслеживают развитие ситуации и работают с союзниками по НАТО.

"Мы следим за развитием событий. Но основной ответ на ваш вопрос таков: мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более масштабному конфликту, который может иметь гораздо более серьезные последствия", – сказал госсекретарь США.

Обострение отношений России со странами Балтии

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина якобы готовит удары беспилотников с территории Латвии и других стран Балтии. Он пригрозил, что членство в НАТО не защитит страны Балтии от ответных ударов.

Этот фейк Небензя озвучил во время Совбеза ООН, который состоялся на фоне очередных информационных заявлений Москвы в отношении стран Балтии. Украина и Латвия ранее уже опровергали утверждения России о якобы подготовке атак с территории балтийских государств.

В ЕС резко ответили на угрозы Москвы странам Балтии. Высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что такая риторика является "признаком слабости", потому что Москва сейчас проигрывает в войне против Украины и пытается напугать другие государства, чтобы они уменьшили помощь украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны прокомментировали угрозы и обвинения России в адрес стран Балтии. Они считают, что Россия наращивает усилия по созданию информационных условий для возможной будущей агрессии против стран Балтии .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!