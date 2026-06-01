'Украина защищается': премьер Литвы ответила на обвинения России в использовании воздушного пространства стран Балтии

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала российской пропагандой утверждение о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотниками по территории РФ. По ее словам, Литва и другие балтийские государства никогда не предоставляли свои территории для таких операций.

Об этом глава литовского правительства заявила журналистам во время совместной пресс-конференции с премьером Украины Юлией Свириденко, сообщило Delfi. Комментарий прозвучал после того, как в Калининградской области России впервые с начала полномасштабной войны объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

В Литве назвали заявления Москвы дезинформацией

Ругинене подчеркнула, что распространяемые Кремлем обвинения не соответствуют действительности и являются частью информационной кампании России.

"Мы сделали очень четкое и ответственное заявление, и я еще раз повторяю – страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России. Это полная дезинформация и пропаганда со стороны России как агрессора", – заявила она.

Премьер также призвала отделять факты от российских информационных манипуляций.

"То, что произошло в Литве в последние недели, понятно – Украина защищается. Мы можем обвинять только Россию как агрессора в любой угрозе, направленной против стран Балтии. У России есть возможность все это остановить", – подчеркнула Ругинене.

Свириденко также отвергла обвинения Москвы

Позицию литовской стороны поддержала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая также назвала подобные заявления результатом российской пропаганды.

"Трудно комментировать ситуацию в Калининграде. Думаю, мы видим результаты российской пропаганды на территории Литвы", – сказала глава украинского правительства.

В Киеве неоднократно подчеркивали, что Россия регулярно использует информационные операции для оправдания собственной агрессии и попыток переложить ответственность за войну на Украину и ее союзников.

Что произошло в Калининградской области

В прошлый понедельник, 25 мая, жители Калининградской области впервые получили сообщение о возможной угрозе беспилотников. Как сообщали местные российские медиа, власти активировали систему оповещения и привлекли экстренные службы для проверки ситуации.

В аэропорту "Храброво" были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В результате десятки самолетов были вынуждены кружить в воздухе или менять маршруты. Подобный режим вводится в аэропорту при угрозе безопасности полетов – обычно из-за беспилотников или неопознанных объектов.

Это стало первым случаем ограничения воздушного пространства в Калининградской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

На этом фоне представители балтийских стран продолжают подчеркивать, что именно Россия несет ответственность за ухудшение ситуации безопасности в регионе из-за своей агрессивной политики и войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая, в Калининграде в аэропорту "Храброво" ввели план "Ковер". Это произошло впервые с начала полномасштабной войны, тогда как для ряда городов страны-агрессора это уже привычное явление, связанное с атаками украинских дронов. Из-за этого десятки самолетов кружили в небе над Калининградом и не могли приземлиться.

