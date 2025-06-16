Россия модернизирует свои ядерные базы вблизи Европы: одна из них расположена в 270 км от Швеции

Страна-агрессор Россия занимается модернизацией своих ядерных баз вблизи Европы. При чем один из таких объектов расположен в 270 километрах от Швеции.

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За последние годы было создано и модернизировано по меньшей мере пять российских баз ядерного оружия вблизи Швеции. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм внимательно следит за российскими возможностями в области ядерных вооружений.

"Мы это знаем и давно за этим следим. Это касается как российских инвестиций в ядерный оружейный потенциал, так и разработки новой доктрины", – заявил глава оборонного ведомства.

Новые спутниковые снимки от мая 2025 года показывают, что на базе Осиповичи в Беларуси модернизируется советское хранилище ядерного оружия, находящееся за тремя уровнями ограждения, с новой погрузочной платформой для железнодорожного транспорта и систем ПВО.

В Калининграде ядерная оружейная база была модернизирована новыми зданиями, тройным ограждением и новыми коммуникационными возможностями в 270 километрах от шведской территориальной границы. По данным польского правительства, в Калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия.

На Кольском полуострове построено около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок, а также причал для погрузки ракет на подводные лодки. Эксперты называют ядерное оружие важнейшим козырем России. Политическое руководство страны любит хвастаться оружием и регулярно пугает мир, пытаясь добиться своих целей на международной арене.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк, ранее занимавшийся политикой в ​​области ядерного оружия в НАТО, утверждает, что Россия пытается превратить страх Запада в оружие, которым она может воспользоваться. Эксперты отмечают, что регулярные угрозы Кремля воздействуют на Запад, и именно поэтому они уже 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз и используют это для достижения своих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нестабильную ситуацию с глобальной безопасностью, ядерные риски во всем мире растут по мере приближения новой гонки вооружений. Почти все государства, обладающие ядерным оружием, в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации.

Напомним, наиболее возможными сценариями начала ядерной войны являются конфликты между НАТО и Россией или США и Китаем. Эскалация обычного конфликта между ядерными державами может привести к применению оружия массового уничтожения.

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