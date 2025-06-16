Сотни боеголовок: в SIPRI назвали страну, которая быстрее всего расширяет свой ядерный арсенал

Несмотря на нестабильную ситуацию с глобальной безопасностью, ядерные риски во всем мире растут по мере приближения новой гонки вооружений. Почти все государства, обладающие ядерным оружием, в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации.

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Страны улучшают существующее оружие и добавляют новые версии ядерных боеголовок. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

Из общего мирового запаса, оцениваемого в 12 241 боеголовку в январе 2025 года, около 9614 находились на военных складах для потенциального использования. По оценкам экспертов, 3912 из этих боеголовок были развернуты с ракетами и самолетами, а остальные находились в хранилищах. Около 2100 развернутых боеголовок содержались в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, но теперь Китай может хранить некоторые боеголовки на ракетах в мирное время.

По оценкам SIPRI, сейчас у Китая не менее 600 ядерных боеголовок. Более того, ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем у любой другой страны, примерно на 100 новых боеголовок в год с 2023 года.

К январю 2025 года Китай завершил или был близок к завершению около 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в трех локациях на севере страны и трех горных районах на востоке. В зависимости от того, как Пекин решит структурировать свои силы, к концу десятилетия у Китая может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько у России или США. Однако даже если Китай достигнет максимального прогнозируемого количества в 1500 боеголовок к 2035 году, это все равно составит лишь около одной трети от текущих ядерных арсеналов России и США.

Старший научный сотрудник Программы по оружию массового поражения SIPRI Ханс Кристенсен заявил, что эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с момента окончания холодной войны, подходит к концу. Эксперт отметил, что сейчас можно наблюдать четкую тенденцию к росту ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями.

Наряду с Китаем Индия также расширила свой ядерный арсенал в 2024 году и продолжила разрабатывать новые типы систем доставки ядерного оружия. Новые "контейнерные" ракеты Индии, которые можно перевозить с сопряженными боеголовками, могут быть способны нести ядерные боеголовки в мирное время и, возможно, даже несколько боеголовок на каждой ракете. Пакистан также продолжил разрабатывать новые системы доставки и накапливать уран в 2024 году, что позволяет предположить, что его ядерный арсенал может расшириться в течение ближайшего десятилетия.

Союзник России в войне против Украины, КНДР, продолжает отдавать приоритет своей военной ядерной программе как центральному элементу стратегии национальной безопасности. По оценкам SIPRI, в настоящее время Северная Корея собрала около 50 боеголовок, обладает достаточным количеством урана для производства еще до 40 боеголовок и ускоряет производство необходимого материала. Кроме того, Северная Корея находится на заключительной стадии разработки тактического ядерного оружия.

Согласно отчету SIPRI, программа ядерной модернизации России сталкивается с трудностями, которые в 2024 году включали неудачное испытание и дальнейшую задержку новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и более медленную, чем ожидалось, модернизацию других систем. Кроме того, увеличение нестратегических ядерных боеголовок России, предсказанное США в 2020 году, пока не материализовалось.

Тем не менее вполне вероятно, что российские развертывания ядерного оружия, впрочем, как и американские, возрастут в ближайшие годы. Российское увеличение в основном произойдет в результате модернизации стратегических сил для размещения большего количества боеголовок на каждой ракете и перезарядки некоторых шахт, которые были опустошены в прошлом. В США увеличение может произойти в результате развертывания большего количества боеголовок на существующих пусковых установках, повторной активации пустых пусковых установок и добавления в арсенал нового нестратегического ядерного оружия. Сторонники ядерного оружия в США настаивают на этих шагах в качестве реакции на новые ядерные развертывания Китая.

Напомним, наиболее возможными сценариями начала ядерной войны являются конфликты между НАТО и Россией или США и Китаем. Эскалация обычного конфликта между ядерными державами может привести к применению оружия массового уничтожения.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки и Россия являются обладателями наибольших запасов ядерных боеголовок, количество которых исчисляется тысячами. В случае прямой ядерной войны между этими странами последствия могут быть фатальными для всей планеты.

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