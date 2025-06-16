Искусственный интеллект дал прогноз, с чего может начаться ядерная война

Региональные конфликты в разных уголках планеты отражаются на ситуации с глобальной безопасностью и в худшем сценарии могут привести к ядерной войне. Прогнозировать начало ядерной войны – сложный и тревожный вопрос, но можно выделить реалистичные сценарии, которые эксперты считают потенциально опасными.

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Наиболее потенциальными сценариями начала ядерной войны являются конфликты между НАТО и Россией или США и Китаем. Такого мнения придерживается чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

Искусственный интеллект считает, что экалация обычного конфликта между ядерными державами может привести к применению оружия массового уничтожения. В случае потери контроля одна из сторон может применить тактическое ядерное оружие, чтобы "остановить наступление". Другая сторона отвечает – и происходит эскалация. При таком сценарии ИИ считает наиболее опасными зонами Восточную Европу, Балтию или Тайвань.

Также ChatGPT отметил, что причиной ядерной войны может стать ошибочное восприятие или технический сбой, например, ложное предупреждение о ракетном ударе. К слову, в 1983 году советский офицер Станислав Петров не доложил об ошибочном уведомлении о запуске американских ракет, и это буквально спасло мир.

Распространение ядерного оружия и неконтролируемые игроки существенно повышают риск начала ядерного конфликта. Такой сценарий возможен, если небольшая страна или террористическая организация получит доступ к ядерному оружию и использует его. На данный момент такими странами являются Иран и Северная Корея.

Ядерный шантаж для некоторых стран, в том числе для России, фактически является одним из основных аргументов во внешней политике. Но если этот фактор выйдет из-под контроля, последствия могут быть фатальными.

Реальная угроза может возникнуть при неправильной интерпретации сигналов. Кроме того, потери лица перед собственным населением может толкнуть лидера государства на действия.

Еще одной угрозой остаются потенциальные кибератаки на системы ядерного контроля. Хакеры могут взломать систему управления или предупреждения имитируя атаку. Риск состоит в том, что реакция может быть быстрой и без проверки.

Искусственный интеллект уверен, что на сегодняшний день региональные конфликты могут перерасти в ядерную войну – Украина против России, Китай против США, КНДР против Южной Кореи или Иран против Израиля.

При этом ChatGPT отмечает, что даже во времена кризиса дипломатические каналы между странами могут спасти мир от ядерной катастрофы. Кроме того, не последнюю роль в сдерживании играют глобальное давление и международное право, а также гарантии безопасности для государств, отказывающихся от ядерного оружия.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Россия являются обладателями наибольших запасов ядерных боеголовок, количество которых исчисляется тысячами. В случае прямой ядерной войны между этими странами последствия могут быть фатальными для всей планеты.

Как писал OBOZ.UA, Великобритания планирует купить истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

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