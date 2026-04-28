УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия до сих пор не вывела все свои войска из Сирии: что известно

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
720
По состоянию на апрель 2026 года страна-агрессор Россия продолжает сохранять контингент своих войск на территории Сирии. Речь идет об основных сирийских базах российских военных – база ВМФ РФ в Тартусе и авиабаза в Хмеймиме.

Видео дня

Таким образом Кремль прорабатывает варианты, пишет Defense Express. В частности, Москва надеется или расширить влияние на новое руководство Сирии, или же максимально оттягивать вывод остатков своего контингента.

Сотрудничество с россиянами

Считается, что РФ якобы работает с властями Сирии по теме возможной организации учебной базы в Хмеймиме, где до сих пор остаются российские военные. При этом предполагается, что этой авиабазой дальше совместно будут управлять сирийские власти и россияне.

По крайней мере, в Москве заявляют, что сирийская армия до сих пор полагается на технику и вооружение советского и российского производства, несмотря на активные поставки ВВТ из Турции.

"Специфика ситуации для самих россиян здесь заключается в том, что если описанный вариант будет реализован, то армии РФ придется тренировать тех, против кого они вели жесткую войну, поддерживая на своих штыках свергнутый диктаторский режим Башара Асада", – отмечают в Defense Express.

Но Кремль вынужден на это согласиться, потому что новая власть Сирии взяла активный курс на оборонное сотрудничество с Турцией и США, а Россия несмотря на все хочет сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме.

О чем речь

В открытом доступе есть спутниковый снимок, по которому в Тартусе в апреле текущего года находилось два российских корабля – корвет "Стойкий" из балтийского флота и танкер "Ельня".

Сообщения о выводе российской авиатехники с базы в Хмеймиме по состоянию на сейчас отсутствуют.

Военные базы в Тартусе и Хмеймиме являются главными опорными пунктами России в Сирии. Первая является пунктом материально-технического обеспечения ВМФ и единственной военно-морской базой России в Средиземном море. Она позволяет обслуживать корабли и контролировать регион.

Хмеймим – это основной аэродром российского контингента вблизи Латакии. Несмотря на заявления об эвакуации части войск, Россия продолжает использовать базу для полетов.

Вывод войск из Сирии

Как сообщал OBOZ.UA, только в январе этого года российские военные покинули международный аэропорт "Камышлы" на северо-востоке Сирии. На этой базе они находились с 2019 года. Однако в "Камышлы" было относительно небольшое количество российских солдат, если сравнивать с вышеупомянутыми авиабазой и военно-морским объектом.

А вот контингент американских военнослужащих в составе международной коалиции Сил помощи в Сирии уже покинул территорию этой страны и вывез все вооружение и технику. Причем в Министерстве иностранных дел Сирии уже приветствовали завершение военного присутствия США в стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!