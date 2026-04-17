США завершили вывод своих войск из Сирии: как отреагировал Дамаск

Контингент американских военнослужащих в составе международной коалиции Сил помощи в Сирии уже покинул территорию этой страны и вывез все вооружение и технику. В Министерстве иностранных дел Сирии приветствовали завершение военного присутствия США в стране.

Отныне сирийское государство берет на себя полную ответственность за борьбу с терроризмом в регионе. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Сирии.

МИД Сирии приветствует завершение передачи Дамаску военных объектов, на которых ранее находились силы США, говорится в заявлении ведомства. Это "подчеркивает восстановление государственного суверенитета над этими территориями и стремление к дальнейшему дипломатическому и экономическому сотрудничеству" между странами.

В Дамаске рассматривают решение Вашингтона завершить военную миссию в стране как признание того, что обстоятельства, которые требовали такого присутствия, изменились.

"Сирийское правительство рассматривает решение Соединенных Штатов завершить свою военную миссию в Сирии как отражение общей оценки того, что обстоятельства, которые изначально обусловили американское военное присутствие в Сирии – а именно противодействие региональному росту ИГИЛ – кардинально изменились. Сирийское государство сегодня само полностью способно возглавить контртеррористические усилия в стране в сотрудничестве с международным сообществом", – говорится в заявлении США.

В сирийском ведомстве отметили, что передача военных объектов "осуществлялась с высоким профессионализмом" и в "полной координации между сирийским и американским правительствами".

"Этот процесс подчеркивает конструктивный характер отношений, которые развились между Дамаском и Вашингтоном после исторической встречи между президентами аш-Шараа и Трампом в Белом доме в ноябре 2025 года", – отметили в сирийском МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, американские войска начали выходить из своей крупнейшей базы на северо-востоке Сирии еще в феврале текущего года. В частности, утром 23 февраля с базы в Касраке в провинции Хасака выехали десятки грузовиков, некоторые из которых перевозили бронетехнику.

