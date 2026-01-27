Россия выводит свои войска с базы на северо-востоке Сирии – Reuters

Российские военные якобы покидают международный аэропорт "Камышлы" на северо-востоке Сирии. На этой базе они находились с 2019 года.

Видео дня

Об этом 26 января заявило агентство Reuters со ссылкой на пять собеседников из Сирии. Отметим, что в "Камышлах" было относительно небольшое количество российских солдат, если сравнивать с авиабазой и военно-морским объектом на средиземноморском сирийском побережье (которые РФ, как ожидается, сохранит).

Два источника сообщили, что войска Российской Федерации начали постепенный вывод личного состава на прошлой неделе (19–25 января).

Очевидно, часть войск переместится на российскую авиабазу "Хмеймим" на западе страны, часть вернется обратно в Россию, рассказал один из информаторов.

Другой собеседник в сирийских службах безопасности заявил, что военная техника и тяжелое вооружение РФ были перевезены ан аэродром "Хмеймим" в течение последних двух дней.

Москва официальных комментариев не давала. Российское пропагандистское издание "Коммерсант" на прошлой неделе, ссылаясь на неназванный источник, писало, что сирийское правительство может попросить войска РФ покинуть базу после того, как армия Сирии вытеснит курдов, поскольку "им (то есть россиянам. – Ред.) там нечего делать".

В понедельник, 26 января, журналист Reuters видел, что в аэропорту "Камышлы" все еще развевались российские флаги. На взлетно-посадочной полосе были припаркованы два самолета с российскими опознавательными знаками.

Что предшествовало

Американский аналитический Институт изучения войны в декабре 2025-го заявлял, что Москва давно решила вывести войска с последней крупной базы на севере Сирии в "Камышлы" из-за нежелания Турции и сирийских групп, в частности "Хайят Тахрир аль-Шам" и Сирийской национальной армии, позволять ее дальнейшее присутствие.

По предварительной информации, вывод войск происходит по согласованию с правительством Дамаска.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно правительственные войска Сирии захватили крупнейшее нефтяное месторождение страны, которые ранее контролировали курдские силы. Кроме того, армия захватила стратегически важную дамбу на реке Евфрат.

– Военные эксперты заметили, что Сирия использует танки Т-72М1, оснащенные противодроновой защитой. Конструкция выглядит как полная копия "капюшона", который используют украинские воины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!