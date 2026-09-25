Российский гибридный террор выходит на новый уровень: в ISW указали на риски для Европы

Несколько недавних инцидентов в Европе, в частности вторжения беспилотников и акты саботажа, были совершены Россией или, вероятно, связаны с ней. На этом фоне западные официальные лица всё чаще предупреждают об усилении российской военной активности против европейских стран в ближайшем будущем.

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В частности, 24 сентября российские беспилотники типа "Гербера" упали в Молдове и Румынии, а другие дроны нарушили воздушное пространство и нанесли удары вблизи границ. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Российские беспилотники оказались в Молдове и Румынии

В ночь с 23 на 24 сентября российские силы нанесли по Украине комбинированный удар беспилотниками и ракетами, в частности по западным областям.

Впоследствии российский беспилотник типа "Гербера" разбился в Чернити, Молдова. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 сентября, а также заявления молдавской полиции.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что неуказанный летательный аппарат вошёл в воздушное пространство страны примерно на четыре минуты 24 сентября и разбился недалеко от Солки. Геолокационные видеозаписи подтвердили, что в этом районе разбился российский беспилотник типа "Гербера".

Глава Военной администрации Черновицкой области Руслан Осипенко сообщил, что четыре российских беспилотника пролетели над Буковиной и нанесли удары по украинским пограничным переходам с Молдовой и Румынией. По его словам, украинские силы сбили три беспилотника на территории Украины, а один направился в сторону Сучавского уезда Румынии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что польские власти на 30 минут эвакуировали пункты пропуска Зосин и Дорогуск на польско-украинской границе в качестве превентивной меры во время российских ударов по Украине 24 сентября.

По оценке ISW, преднамеренные и случайные вторжения российских беспилотников в воздушное пространство НАТО и Молдовы, вероятно, являются частью усилий Кремля по нормализации таких нарушений путем увеличения их частоты.

В Польше и Германии произошли новые инциденты

ISW также обращает внимание на недавние инциденты в Польше и Германии, которые соответствуют российской модели провокаций против европейской оборонной и логистической инфраструктуры. В то же время власти этих стран пока официально не связали их с Россией.

Вечером 23 сентября в Воль-Кробовской в Польше произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. 24 сентября заместитель премьер-министра Польши Кшиштоф Гавковский подтвердил, что пожар был результатом саботажа, направленного на нарушение работы интернет-сервисов.

По словам Гавковского, польские власти не установили виновного, однако многие признаки указывают на то, что этот акт соответствует "новой" российской доктрине атак.

В тот же вечер немецкие власти временно приостановили работу аэропорта Берлин-Бранденбург после того, как немецкая служба управления воздушным движением обнаружила в этом районе неизвестный беспилотник. Немецкие власти также пока не связали этот инцидент с Россией.

Как отмечает ISW, польский и немецкий инциденты вписываются в общую схему действий России последних лет, которая включает диверсионные атаки на европейские оборонные объекты и инфраструктуру с целью подорвать волю и способность Европы оказывать помощь Украине.

Запад предупреждает о возможных новых атаках

Западные источники в оборонной и разведывательной сферах продолжают предупреждать о потенциальных будущих атаках России в Европе.

Источник в Министерстве национальной обороны Литвы 23 сентября сообщил, что Россия может запустить беспилотники типа "Гербера" из грузового контейнера в Средиземном море против Испании, Франции и Италии.

Датская служба военной разведки 24 сентября сообщила, что Россия, вероятно, усилит свою "гибридную войну" против Запада в течение ближайших месяцев, в частности с помощью кибератак и диверсий. В то же время там отметили, что Россия вряд ли осуществит ограниченную военную атаку против одной или нескольких стран НАТО, граничащих с РФ.

Также сообщалось, что Центральное разведывательное управление США предупредило Польшу о возможности провокации со стороны России против подводной телекоммуникационной инфраструктуры с целью нарушения работы польской банковской системы.

По оценке ISW,увеличение частоты таких предупреждений свидетельствует о том, что западные разведывательные агентства фиксируют признаки стремления Кремля диверсифицировать платформы и средства для проведения атак против государств НАТО и других европейских стран. В то же время ISW не обнаружила доказательств того, что Россия уже осуществила атаки, подобные описанным в предупреждениях.

Отдельно в ISW отметили, что Министерство обороны России продолжает безосновательно заявлять об окружении Доброполья в рамках усилий Кремля по ведению когнитивной войны. 24 сентября российское ведомство опубликовало карту, которая якобы показывает окружение украинских сил в Доброполье, однако указанное на карте значительное продвижение РФ, по оценке ISW, не соответствует наблюдаемому российскому присутствию в этом районе, особенно к северу от Доброполья.

Напомним, о действиях со стороны РФ ранее предупреждал и премьер Польши Дональд Туск. По его словам, Россия может осуществить провокации и нанести гибридные удары по западным государствам. Эти потенциальные атаки Москва может выдавать за "случайные". А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские гибридные атаки против европейских стран не останутся без ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывным устройством. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан", который используется для перевозки грузов. В аэропорту была объявлена тревога. Из-за инцидента полеты временно приостановили.

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