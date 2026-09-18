«Нас не запугать»: Макрон резко отреагировал на гибридные атаки России против ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские гибридные атаки против европейских стран не останутся без ответа. По его словам, Москва совершит ошибку, если продолжит такие действия против государств Европы.

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Макрон также призвал европейские страны быть готовыми к подобным операциям и усилить защиту от них. Об этом сообщает "Укринформ ".

Макрон предупредил Россию о ответных мерах

Об этом французский президент заявил после встречи в Елисейском дворце с лидерами политических партий.

"Что касается ответа, сама суть сдерживания заключается в том, чтобы не сообщать заранее, что именно мы будем делать. Но это не останется без ответа. Думаю, Россия совершит ошибку, если и в дальнейшем будет действовать против европейцев таким образом", – сказал Макрон.

В качестве примера изменения характера российской угрозы он привел недавнюю попытку атаки на аэропорт в Лейпциге.

По словам президента Франции, операция провалилась, поскольку подготовленный ГРУ механизм не сработал. В то же время её последствия могли быть серьёзными – с человеческими жертвами и значительными материальными убытками.

"Нас не запугать"

Макрон заявил, что целью таких действий является "запугать нас и подорвать поддержку Украины".

"Результат будет противоположным. Нас не запугать, поскольку мы знаем: от того, что сегодня происходит в Украине, зависит наша безопасность – как нынешняя, так и будущая", – подчеркнул французский президент.

Он также отметил, что те, кто считал Россию готовой к быстрым и легким компромиссам, теперь могут увидеть последствия ситуации, когда у границ находится государство, которое больше ничем себя не сдерживает.

Европе советуют быть готовой к атакам

По словам Макрона, европейские страны должны учитывать возможность подобных операций в своих городах и столицах, а также против наиболее уязвимых предприятий.

"Мы должны осознавать, что такие операции и атаки возможны в наших городах и столицах, а также против наиболее уязвимых предприятий. Поэтому мы должны сделать все, чтобы предвидеть их, планировать защиту и оставаться чрезвычайно бдительными", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне встречи "Коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении военной поддержки Украины и поставках ракет-перехватчиков для защиты воздушного пространства от российских ударов. Он также подчеркнул необходимость продолжать давление на Россию, пока она не согласится прекратить боевые действия и перейти к мирному урегулированию.

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