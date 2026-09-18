"Ожидаются серьезные события": Туск призвал поляков к "психологической готовности" к "случайным" ударам России по странам НАТО

Государство-агрессор РФ может планировать гибридные атаки с использованием беспилотников и ракет на страны, оказывающие поддержку Киеву, в том числе и на Польшу. Кроме того, в ближайшие недели ожидается усиление российских обстрелов Украины.

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Об этом во время выступления в Сейме 17 сентября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он описал наиболее вероятный сценарий на ближайшие несколько месяцев, но подчеркнул, что это не единственное возможное развитие событий, передает RMF24.

"Это сценарий, который предполагает серьезные события и требует от нас сосредоточенности, серьезного отношения и, прежде всего, ментальной готовности пройти сложные испытания", – обратился к полякам глава правительства.

По оценке разведывательных служб, Россия может совершить провокации и нанести гибридные удары по западным государствам. Эти потенциальные атаки Москва может выдать за "случайные".

"Существует реальный риск того, что на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге могут залететь дроны или ракеты, даже нанести разрушения. А официальная версия будет заключаться в том, что это "случайность" и что нет причин, чтобы кто-то думал об ответе НАТО", – предупредил Туск.

Целью Кремля является ослабление целостности Североатлантического альянса. Россия, по словам премьера Польши, попытается убедить страны НАТО, "что статья 5 носит скорее теоретический, чем практический характер".

"Энергетического перемирия" нет, поскольку Москва не готова к серьезным переговорам

Туск признал, что объявленное президентом США Дональдом Трампом так называемое энергетическое перемирие не оправдало ожиданий. РФ продолжает атаки.

"К сожалению, произошло одно изменение весьма негативного характера. Россияне массово внедряют новый тип БпЛА – реактивные беспилотники, которые движутся с несравненно большей скоростью и действуют на больших высотах, прежде чем упасть и поразить цели", – рассказал глава правительства. Он отметил, что мало кто готов эффективно противодействовать им, и что для Польши это также сложная задача.

По оценкам источников, "поздняя осень и зима станут самым критическим моментом в российско-украинской войне". По словам Туска, в настоящее время целью российских войск в Украине является максимальное разрушение экономики и логистики. "Пока что это Украина", – добавил он.

"Мы должны исходить из того, что атаки будут продолжаться, что также имеет последствия для Польши, поскольку эти нападения все чаще направлены на объекты, расположенные очень близко к нашим пограничным переходам с Украиной", – сказал премьер-министр РП.

Он добавил, что ожидаются длительные, очень частые и интенсивные атаки на шесть крупных украинских городов. Особая угроза обстрелов для складов всех видов продукции, необходимой для страны, а также железнодорожная инфраструктура.

Россия уверена в успехе такой тактики и не рассматривает никакого перемирия "по крайней мере до конца зимы".

"Нам предстоит пройти очень серьезное испытание, потому что мы точно станем мишенью гораздо более опасных провокаций и инцидентов, чем раньше", – предупредил представителей польского Сейма Дональд Туск.

Как писал OBOZ.UA:

– На территории Польши будет построена военная база ВС США. Место ее расположения, по всей видимости, еще согласовывается – американский президент Дональд Трамп 17 сентября заявил, что о локации объявят "очень скоро".

– Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о важной поставке вооружения. Варшава получила еще 18 южнокорейских танков K2, которые укрепят боевой потенциал 16-й механизированной дивизии.

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