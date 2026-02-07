РФ возила Ирану миллиарды долларов наличных в обход санкций: медиа разоблачили способ

После объявления жестких санкций США против Ирана во времена первого срока Дональда Трампа на посту президента, Россия тайно отправила Тегерану миллиарды долларов наличными. Деньги перевозили поездами, только за 4 месяца 2018 года почти пять тонн банкнот было отправлено 34 массовыми партиями.

Этот вполне рабочий канал может быть использован и сейчас, ведь Москва очень заинтересована в сохранении иранского режима. Об этом говорится в материале The Telegraph.

По данным The Telegraph, Россия в 2018 году направила миллиарды долларов наличными в Иран, чтобы сохранить режим. Тайная передача около 2,5 млрд долларов проводилась через российский государственный банк Промсвязьбанк всего через несколько дней после того, как Трамп во время своего первого президентского срока ввел против Тегерана жесткие санкции.

"Почти пять тонн банкнот было отправлено 34 массовыми партиями в течение четырех месяцев 2018 года. Согласно документам, полученным изданием The Telegraph, каждая партия грузов – стоимостью от 57 до 115 миллионов долларов – была отправлена между "Промсвязьбанком" на Смирбовской улице в Москве и центральным банком Ирана на бульваре Мирдамад в Тегеране. Записи свидетельствуют, что поезда с наличными из Москвы в конце концов прибыли в Тегеран, и поставки могут продолжиться сегодня", – пишет издание.

Информация о скрытых платежах, считает The Telegraph, демонстрирует, что отношения между Москвой и Тегераном – значительно глубже и теснее, чем считалось ранее. И РФ, и Иран обходят санкции и традиционные методы оплаты, чтобы удержать иранский режим на плаву.

"Существуют опасения, что аналогичные платежи могут осуществляться и сегодня, поскольку Иран поставляет беспилотники-камикадзе Shahed-136 и баллистические ракеты малой дальности Fath-360 на миллиарды долларов для поддержки войны России в Украине. Российские поставки наличных начались после того, как иранский режим жестко подавил волну протестов относительно экономических трудностей страны в 2018 году", – говорится в материале.

Известно, что "Промсвязьбанк", который Россия использовала для обхода санкций, отправил первую партию наличных 13 августа 2018 года, всего через неделю после введения Трампом санкций против Тегерана. 110 кг наличности на 57,3 миллиона долларов поездом доставили в порт Астрахань, а затем кораблем через Каспийское море в порт Амирабад, откуда она снова поездом прибыла в пункт назначения – в Тегеран.

The Telegraph предполагает, что передавала Москва наличные купюрами по 500 евро, на это намекает вес и стоимость каждой партии (которая, кстати, указывалась в долларах).

Анна Борщевская, эксперт по российской политике на Ближнем Востоке, рассказала изданию The Telegraph, что эти переводы показали, как Москва находит изобретательные способы "поддержать" иранский режим во время кризиса.

"Существует мнение, что режиму нужна поддержка. Россия будет колебаться с военным вмешательством, но есть так много других вещей, которые они могут сделать, чтобы поддержать режим", – говорит Борщевская.

Аша Каслберри-Эрнандес, бывшая старшая советница по вопросам Ближнего Востока в Государственном департаменте США, заявила, что такие денежные поставки позволили Москве оставаться "в тени". По ее мнению, эти поставки показывают, насколько Кремль заинтересован в выживании иранского режима. Поэтому на подобные "транши" Москва, вероятно, пошла "от отчаяния".

"Это балансирование между тем, что они хотят помочь Ирану, но не хотят, чтобы люди знали, что они это делают. Они пытаются прятаться, потому что предполагают, что большая часть международного сообщества – против иранского режима и больше за народ", – говорит Каслберри-Эрнандес.

Наличными Россия могла платить за оружие или финансировать КСИР

Старшая помощница спецпосланника по вопросам Ирана президента Джо Байдена Ариан Табатабаи, предположила, что денежные транши из РФ, могли быть не просто "помощью", а скорее оплатой за широкий спектр военных закупок или финансированием таких организаций, как КСИР (Корпус стражей Исламской революции).

"Моя первая догадка — это оборудование и оружие, ракетные системы, или же компоненты. Учитывая очень всеобъемлющие санкции, действующие против обеих стран, и то, что Иран фактически исключен из Swift и других [банковских] механизмов, я не считаю особенно странным, что они использовали наличные", – поделилась соображениями Табатабаи.

Кремль провел санацию некогда частного "Промсвязьбанка" в 2017 году и сразу перепрофилировал его для финансирования оборонного сектора и избежания санкций США. После поглощения, Центральный банк России заявил, что это финучреждение станет "специализированным банком для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса". Управлять банком Кремль поставил сына экс-руководителя Службы внешней разведки РФ Петра Фрадкова (после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он попал под санкции США и Великобритании.

Фрадкову-младшему также вменяли причастность к прокремлевским кампаниям вмешательства в выборы в других странах. В частности, "Промсвязьбанк" сотрудничает с молдавским олигархом с конца 2024 года над выпуском красочных имитационных банкнот, предназначенных для обеспечения движения российских денег по всему миру, несмотря на ограничения Запада. По сообщениям, банкноты также можно обменять на криптовалютный токен, запущенный в прошлом году, который продается как стейблкоин, привязанный к рублю, обеспеченный депозитами государственных банков.

Тайное финансирование Москвой иранского правительства может продолжаться

Согласно таможенным документам, которые получило издание The Telegraph, тонны наличных из "Промсвязьбанка" были доставлены в центральный банк Исламской Республики в Тегеране.

Ричард Нефью, заместитель специального посланника по вопросам Ирана при администрации Байдена, рассказал The Telegraph, что существует "несколько причин", почему такие платежи могут осуществляться, но сказал, что не удивится, если они будут попыткой стабилизировать экономику Ирана.

"Если бы вы сказали мне в 2020 году, что иранцы будут поставлять России ракеты и беспилотники, я бы сказал, что вы сошли с ума, но теперь мы это видим. Я не против идеи, что это прямой способ, которым российское правительство пыталось поддержать иранское правительство. Я бы не упал со стула из-за этого. В партнерстве и альянсе, которые они пытались построить, было задействовано множество вещей, и помощь в поддержке риала и укреплении иранской экономики полностью вписывается в это", – отметил Нефью.

В 2018 году центральным банком Ирана руководил Абдольнасер Хеммати. Он ушел с должности в 2021 году. А 31 декабря 2025 года, после отставки тогдашнего руководителя из-за масштабных протестов, Хеммати вернулся на должность. И авторы материала отмечают, что его возвращение "повысило вероятность того, что подобные переводы средств между Россией и Ираном могут происходить снова".

Когда журналисты спросили у Каслберри-Эрнандес, считает ли она, что сегодня поставки наличных могут происходить в еще больших масштабах, она ответила: "Да, если говорить о предположениях, эти новые протесты являются беспрецедентными, и Россия воспримет крах нынешнего режима как серьёзную потерю. Это может поставить их в огромное геополитическое невыгодное положение".

По мнению старшего научного сотрудника Вашингтонского института Борщевской, мотивацией Москвы для отправки банкнот, вероятно, было то, что "есть гораздо больше возможностей, которые можно использовать с наличными, и которые невозможно отследить".

Она также предупредила, что эти выплаты могут продолжиться в этом году.

"Я бы сказала, что Россия предоставляет больше, но это уместно для времени, потому что мы находимся в ситуации, когда иранский режим нуждается в большей поддержке по сравнению с 2018 годом. Эти протесты являются крупнейшими, которые иранский режим видел за последние годы, мы даже слышали слухи о том, что [аятолла] Хаменеи может сбежать в Москву. Просто потому, что Россия не оказала немедленной прямой военной поддержки, легко подумать, что здесь ничего не происходит. Но на самом деле это далеко не так. Это именно та поддержка, которая нас должна беспокоить", – отметила Борщевская.

Ранее OBOZ.UA писал, что США и союзники массово перебрасывают боевую авиацию на Ближний Восток, а из Ирана совершаются подозрительные рейсы в Москву. Например, вечером 29 января сначала иранский военный транспортник прибыл в Москву, после чего еще один иранский транспортник вылетел из Ирана в РФ.

