Великобритания в рамках соглашения, известного как Глобальная программа боевой авиации, продолжает разработку совершенно нового истребителя Tempest. По прогнозам разработчиков, самолет будет готов к эксплуатации в 2035 году.

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Сейчас истребитель находится в стадии прототипа, но предварительные характеристики свидетельствуют о том, что он будет гораздо больше своих конкурентов. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Британский оборонный гигант BAE Systems показал полномасштабный макет истребителя Tempest на складе завода в Уортоне недалеко от Престона (графство Ланкашир). Самолет разрабатывается Британией в партнерстве с Италией и Японией в рамках Глобальной программы боевой авиации.

Три страны намерены ввести самолет в эксплуатацию к 2035 году в рамках совместного соглашения. Представитель оборонной компании BAE Systems Джонни Мортон отмечает, что на данном этапе форма и размер будущего истребителя не окончательная, но по масштабу он будет внушительным.

Более крупный самолёт подразумевает более вместительные топливные баки. Это означает большую дальность полёта и большую боезапас. Однако такой размер также позволяет хранить оружие внутри, обеспечивая гладкую внешнюю поверхность, что затрудняет обнаружение самолета с помощью радаров.

По заявлениям разработчиков, Tempest будет оснащен технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолетами, беспилотниками, наземными войсками и спутниками. Все это говорит о том, что самолет разрабатывается для дальних миссий в глубине вражеской территории, где связь с основной базой может быть невозможна.

По словам экспертов, если НАТО когда-либо начнет войну против путинской России, это будет означать, что самолеты взлетят с британского аэродрома, незамеченными долетят до России, уничтожат вражескую ПВО, а затем пролетят обратно. Более того, такая большая дальность полета позволила бы японским пилотам наносить удары вглубь материковой части Китая в любом будущем конфликте на Тихом океане.

Стоит отметить, что это предположения военных аналитиков, в то время как представитель BAE Systems предпочел не комментировал вероятные сценарии применения истребителей Tempest.

Однако, поскольку современные боевые действия ведутся на все больших расстояниях, Джонни Мортон признает, что любое средство сдерживания российской и китайской агрессии должно быть способно действовать на таких расстояниях, которые раньше были невозможны.

По словам независимого военного аналитика Фрэнсиса Тусы, истребитель Tempest будет играть непревзойденную роль в британской авиации.

"Поскольку требования менялись с годами, менялись и модели. Вы можете сделать свой самолёт настолько малозаметным, насколько захотите, но если его нужно дозаправлять с помощью танкера, то в конечном итоге противнику останется только выследить и уничтожить этот танкер", – объясняет эксперт.

Туса предположил, что в случае прямого столкновения НАТО и России, истребители Tempest смогут вторгнуться на территорию России и атаковать там системы ПВО и авиабазы. Затем самолет сможет либо использоваться в качестве истребителя для завоевания превосходства в воздухе, который барражирует в небе и уничтожает вражеские истребители, либо продолжит выполнять роль наземной поддержки сухопутных войск.

Для выполнения этой роли ожидается, что он будет способен обрушить на свои цели огромные арсеналы взрывного оружия, потенциально вдвое больше, чем может развернуть F-35. По данным эксперта, Tempest, по всей видимости, сможет перевозить полезную нагрузку более 30 тонн.

Технологии в истребителе Tempest также обеспечат возможность самолету выполнять функции воздушного узла связи, даже если связь с базами в Великобритании будет нарушена. Это означает, что он может выступать в качестве центрального пункта связи для дружественных беспилотников и ракет, а также для сил на земле и спутников в космосе.

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