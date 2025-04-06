Россия готовилась к более широкому конфликту с НАТО еще до полномасштабной войны в Украине – The Times

Страна-террорист Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

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Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные осуществляли тайную подводную деятельность против Великобритании и НАТО в целом. При этом заявления Кремля о том, что агрессия против Украины является "вынужденной активностью, чтобы защитить себя на фоне активизации Североатлантического союза", не имеет ничего общего с реальностью. Об этом говорится в материале The Times.

Высокопоставленные военные деятели сравнивают технологическую битву за подводное господство с космической гонкой между США и СССР во времена Холодной войны. В ходе расследования было установлено, что для России ключевой целью в разведывательной и подрывной деятельности является Великобритания.

Рядом с британской территорией были обнаружены беспилотные российские аппараты, которые послужили агрессору для вмешательства в функционирование глубоководных кабелей связи. Кроме того, Военно-морские силы Великобритании обнаружили и другие датчики, установленные на морском дне.

Также у британского оборонного ведомства имеются достоверные разведданные о том, что суперяхты, принадлежащие российским олигархам, могли использоваться для осуществления подводной разведки. В связи с этим британское правительство рассматривает возможность потребовать от технологических и энергетических компаний более тесного сотрудничества с военными и финансирования защиты подводной инфраструктуры.

Высокопоставленный британский военный заявил, что на самом деле в Атлантике уже бушует война. По его словам, этот процесс продолжается с момента окончания Холодной войны. Однако теперь ситуация снова накаляется, и британцы наблюдают феноменальную активность России.

Российскую программу подводных исследований в значительной степени курирует Главное управление глубоководных исследований. Самым известным его судном является шпионское судно "Янтарь", получившее известность в 2024 году, когда оно появилось у берегов Великобритании. Корабль оснащен беспилотными подводными аппаратами, способными погружаться на глубину до 6000 метров. Эти аппараты позволяют россиянам находить и картографировать инфраструктуру, а также перерезать кабели с помощью манипуляторов или прослушивать их для получения информации.

В ноябре 2024 года "Янтарь" был обнаружен в Ирландском море около кабелей, по которым передавались данные для Microsoft и Google. Когда "Янтарь" вернулся в Ла-Манш, министр обороны Великобритании Джон Хили поручил кораблям HMS Somerset и HMS Tyne отслеживать его на более близком расстоянии, в то время как атомная подводная лодка HMS Astute скрытно следила за судном снизу.

Кроме того, три высокопоставленных источника заявили, что до полномасштабного вторжения в Украину имелись достоверные разведданные о том, что суперяхты, принадлежащие российским олигархам, могли использоваться для подводной разведки вокруг Британии. Военные отмечают, что на некоторых из этих судов имеются шахты, которые можно использовать для скрытного размещения и извлечения глубоководного разведывательного и водолазного оборудования.

Еще в 2018 году десантный корабль HMS Albion был вынужден преждевременно покинуть порт, пришвартованный в Лимассоле на Кипре. Судно простояло в доке менее 24 часов, когда к нему подъехала огромная суперяхта, принадлежащая олигарху из РФ. Британские военные начали подозревать, что яхта следит за Albion, поэтому военный корабль был вынужден быстро покинуть порт.

Также за последние годы военно-морские силы Британии обнаружили в морях вокруг островного государства ряд сенсорных устройств. Министерство обороны полагает, что они были установлены там Москвой с целью отслеживания перемещений четырех британских подводных лодок класса Vanguard, которые в совокупности составляют постоянный ядерный потенциал сдерживания Великобритании на море. Неясно, какой тип датчиков был обнаружен. Несколько датчиков выбросило на берег, но еще больше было обнаружено с помощью минных тральщиков Королевского флота. Во время поисков флот обнаружил другие датчики, о существовании которых не знал.

Один высокопоставленный источник в Великобритании предупредил, что общественности могут рассказывать далеко не обо всей подозрительной активности России. Но даже те доказательства, которые были обнародованы, заставляют задуматься о дальнейших действиях РФ и готовиться к ответным мерам.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса не питают иллюзий относительно страны-агрессора России. Она будет оставаться для блока долгосрочной угрозой даже после завершения войны РФ против Украины.

Ранее сообщалос, что в течение трех, максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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