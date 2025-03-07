Через несколько лет Россия будет готова к 'ограниченным действиям' против НАТО - разведка Литвы

В течение трех, максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

Видео дня

Такую оценку угроз безопасности восточного фланга НАТО дали в Департаменте государственной безопасности и Втором департаменте оперативных служб Литвы. Доклад разведчиков Литвы транслировал национальный вещатель страны.

Литовская военная и гражданская разведка подчеркнула: сейчас, пока Россия воюет в Украине, "угроза обычного военного конфликта" для Литвы (и других стран) низка. Но когда в Украине будет объявлено перемирие или режим прекращения огня в любой форме, Россия сможет немедленно начать передислокацию своих вооруженных сил – уже у границ стран НАТО, в первую очередь стран Балтии.

Это означает, что вероятность войны растет как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе Россия, скорее всего, не сможет создать потенциал, необходимый для крупномасштабной конвенционной войны с НАТО. Однако Россия может развернуть военный потенциал достаточный для начала ограниченных военных действий против одной или нескольких стран НАТО", – отметили литовские разведчики.

Начать военные действия российское руководство может, "исходя из неверной оценки ситуации и надежды на то, что НАТО не сможет отреагировать вовремя".

По данным разведки, для обеспечения нужд войны в Украине Россия перебрасывает туда войска и технику из разных регионов, в частности из Калининградской области. Однако оценка угроз свидетельствует о том, что калининградская военная группировка по-прежнему "способна выполнять основные задачи".

"Возможности, которые сейчас демонстрирует Россия, в случае военного конфликта с НАТО будут недостаточными для закрепления доминирования. Но их будет достаточно, чтобы срывать операции НАТО в Балтийском море", – говорится в оценке угроз.

Так или иначе, однако в срок в 3-5 лет, пока РФ будет готовиться к новой войне, "значительно растет вероятность диверсий, шпионажа и информационных операций агрессора", добавили разведчики.

"Последние, неожиданные повороты в большой политике должны стать еще одним призывом для нас и всей Европы: господа и леди, готовимся. Готовимся и будем готовы ко всему худшему", – сказал глава Департамента государственной безопасности Литвы Дариус Яунишкис.

Как сообщал OBOZ.UA, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза. Он подчеркнул, что угроза России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила план перевооружения Европейского Союза и оказания военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону. Также фон дер Ляен заверила, что этот план позволит государствам Евросоюза увеличить расходы на оборону без излишнего дефицита.

А вот президент США считает, что российская военная угроза – это "полная мистификация".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!