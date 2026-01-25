Режиссер 'Титаника' и 'Аватара' заявил, что не планирует возвращаться в США из Новой Зеландии: в чем причина

Оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон окончательно переехал из Соединенных Штатов Америки в Новую Зеландию. Он раскритиковал действия администрации Дональда Трампа, а также американских антивакцинаторов, объяснив, что хотел бы жить в месте, где "есть здравый смысл".

В интервью изданию Stuff знаменитый кинодеятель расхвалил Новую Зеландию. 71-летний режиссер заявил, что в эту страну он влюбился еще в 1994 году.

Что не устраивает Кэмерона в Соединенных Штатах

Он и его жена Сьюзи Амис Кэмерон перебрались в сельское поместье во время пандемии Covid-19 в августе 2020 года.

"Новая Зеландия полностью ликвидировала вирус. Фактически, они ликвидировали вирус дважды... Вот почему я люблю Новую Зеландию. Люди там, в основном, здравомыслящие – в отличие от Соединенных Штатов, где уровень вакцинации составлял 62%. И этот показатель снижается, движется в неправильном направлении", – сказал Кэмерон.

Он поставил под сомнение мнение о том, что США являются идеальным местом для жизни, отметив, что выбрал Новую Зеландию "не ради пейзажей, а ради здравого смысла".

"Где бы вы предпочли жить? В месте, которое действительно верит в науку, имеет здравый смысл, где люди могут слаженно работать вместе ради общей цели, или в месте, где все враждебно относятся к науке, чрезвычайно поляризованы, отворачиваются от науки и, по сути, будут в полном беспорядке, если возникнет еще одна пандемия?" – спросил кинорежиссер.

Ранее он заявлял, что Америка при президенте Трампе похожа на "наблюдение за автокатастрофой снова и снова". После переизбрания Трампа на второй срок Кэмерон назвал ситуацию ужасной.

Знаменитость видит в действиях нынешних властей США "отход от всего приличного":

"Америка ничего не отстаивает, если она не отстаивает то, за что она исторически боролась. Это становится пустой идеей, и я думаю, что они опустошают ее как можно скорее ради собственной выгоды".

Добавим: Джеймс Кэмерон родился в Канаде, но после окончания школы эмигрировал в штат Калифорния (США).

Он отвечает за три из четырех самых кассовых фильмов всех времен: "Аватар" (2010), "Аватар: Путь воды" (2022) и "Титаник" (1997), которые принесли совокупный доход около 13 миллиардов долларов.

Также он создал другие культовые ленты: "Терминатор" (1984), "Чужие" (1986), "Бездна" (1989) и "Терминатор-2. Судный день" (1991).

