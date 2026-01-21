'Золотая малина 2026'. Двух голливудских актрис украинского происхождения номинировали на 'анти-Оскар'

Антипремия "Золотая малина" (Razzie Awards) объявила номинантов на свою 46-ю церемонию, которая состоится 14 марта 2026 года. В этом году лидерами по количеству номинаций стали сразу два масштабных проекта – игровой фильм "Белоснежка" и лента "Война миров". Оба фильма получили по шесть номинаций и возглавили перечень претендентов на так называемый "анти-Оскар".

Среди номинантов в этом году оказались и две известные актрисы украинского происхождения – Натали Портман и Милла Йовович. Обе заявлены в категории "Худшая актриса": Портман – за роль в фильме "Источник вечной молодости", Йовович – за работу в картине "В потерянных землях". Перечень номинантов опубликовали в Variety.

Натали Портман – обладательница премии "Оскар" и одна из самых известных актрис Голливуда – имеет украинские корни по материнской линии. Ее предки происходили из села Кавское, что ныне расположено во Львовской области. Семья эмигрировала в США в начале XX века, где впоследствии сменила фамилию с Эдельштейн на Стивенс. Несмотря на то, что в официальных биографиях Портман часто называют актрисой израильского происхождения, ее родословная охватывает также украинские земли.

После начала полномасштабной войны России против Украины Натали Портман неоднократно публично выражала солидарность с украинцами и призывала к гуманитарной помощи. В ее активе десятки ролей, в частности в фильмах "Леон", "Звездные войны", "V – значит вендетта" и "Черный лебедь".

Другой номинанткой стала Милла Йовович – актриса и модель, которая родилась в Киеве. В пятилетнем возрасте она вместе с семьей покинула СССР, сначала переехав в Великобританию, а затем – в США. Ее мировую известность закрепили роли в фильмах "Пятый элемент", "Жанна д'Арк" и франшизе "Обитель зла".

Йовович неоднократно подчеркивала свою связь с Украиной и открыто выражала поддержку украинскому народу. В 2023 году актриса присоединилась к благотворительному арт-проекту Love Letters to Ukraine, в рамках которого зачитала авторское стихотворение о войне. Видео было опубликовано в ее Instagram, а впоследствии текст поэзии должны были вручную вышить на платье украинского бренда Lever Couture. Вырученные средства от продажи платья планировали передать в благотворительный фонд Елены Зеленской.

Номинанты на "Золотую малину 2026"

Худший фильм:

"Электрический штат"

"Последнее завтра"

"Белоснежка"

"Звездный путь: Секция 31"

"Война миров"

Худший актёр:

Дэйв Батиста – "В потерянных землях"

Айс Кьюб – "Война миров"

Скотт Иствуд – "Аларум"

Джаред Лето – "Трон: Арес"

The Weeknd – "Последнее завтра"

Худшая актриса:

Ариана Дебоуз – "Любовь – боль"

Милла Йовович – "В потерянных землях"

Натали Портман – "Источник вечной молодости"

Ребел Уилсон – "Шпионская свадьба"

Мишель Ео – "Звездный путь: Секция 31"

Худший приквел, сиквел, ремейк:

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

"Пять ночей с Фредди 2"

"Смурфики в кино"

"Белоснежка"

"Война миров"

Премия "Золотая малина" существует с 1981 года и каждый год в сатирическом формате отмечает самые слабые, по мнению организаторов, киноработы, сценарии и актерские исполнения.

