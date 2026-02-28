'Рев Льва': израильские ВВС опубликовали кадры операции против Ирана. Видео

Израильские военные обнародовали кадры операции против Ирана, которую провели 28 февраля. По официальной информации, израильские Воздушные силы атаковали сотни военных объектов на западе страны.

Об этом сообщают Воздушные силы Израиля. По данным военных, в рамках операции были поражены, в частности, пусковые установки на западе Ирана.

"Первые сообщения из операции "Рев льва": Армия обороны Израиля нанесла масштабную ударную операцию, в которой были атакованы сотни целей на западе Ирана. В рамках операции "Рев льва" Воздушные силы нанесли удары по сотням военных целей, включая пусковые установки иранского террористического режима на западе Ирана", – говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с ударами по территории противника, система ПВО Израиля перехватывает воздушные цели, которые запускаются с иранской территории.

"Параллельно с ударами Воздушных сил в Иране, система противовоздушной обороны работает над перехватом угроз, запускаемых из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Дополнительные детали будут опубликованы позже", – говорится в сообщении.

Операция "Рев Льва": что известно

28 февраля Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля осуществила предупредительный удар по Ирану с целью нейтрализации угроз для государства. В то же время в стране ввели режим немедленного чрезвычайного положения.

После этого в столице Ирана – Тегеране прогремела серия взрывов. В ответ Иран начал ракетные атаки не только по Израилю, но и по другим государствам региона.

По данным израильского агентства Fars, утром 28 февраля в центре Тегерана прогремели по меньшей мере три взрыва. После начала операции Израиль закрыл свое воздушное пространство и отменил гражданские рейсы. Аналогичное решение впоследствии принял и Иран.

В ответ Иран запустил ракеты по израильской территории, из-за чего по всей стране объявили воздушную тревогу. Вместе с тем власти Ирана почти полностью ограничили доступ к интернету. информационными потоками.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских сил в операции и заявил о намерении уничтожить ракетный потенциал Ирана. Он также подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие, поскольку это представляет угрозу для США и их союзников.

"Его угрожающие действия непосредственно представляют опасность для Соединенных Штатов, наших войск, наших баз за рубежом и наших союзников во всем мире", – заявил американский лидер.

Кроме того президент США обратился к иранцам. Он призвал граждан страны взять ответственность за руководство страной после завершения военных действий. Он отметил, что сейчас появился "единственный шанс в течение многих поколений".

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время в Иране фиксируется "непонятная повышенная активность" на поврежденных ядерных объектах страны. В частности, активность была замечена на иранских обогатительных объектах в Натанзе и Фордо. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси утверждает, что МАГАТЭ не в состоянии определить характер и смысл этой активности.

