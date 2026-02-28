Иран ведет активные работы на разбомбленных ядерных объектах: что говорят в МАГАТЭ

В последнее время в Иране фиксируется "непонятная повышенная активность" на поврежденных ядерных объектах страны. В частности, активность была замечена на иранских обогатительных объектах в Натанзе и Фордо.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси утверждает, что МАГАТЭ не в состоянии определить характер и смысл этой активности. Об этом говорится в последнем закрытом отчете МАГАТЭ, с которым ознакомилось издание Bloomberg.

Непонятная активность

По данным МАГАТЭ, на объектах по обогащению урана, которые ранее подверглись ударам США и Израиля, зафиксированы какие-то работы. Данные подтверждены спутниковыми снимками площадок в Натанзе и Фордо.

"Без доступа к этим объектам Агентство не может точно определить характер и цель деятельности", – отметил Гросси.

Он также заявил, что его организация "не может предоставить никакой информации о текущем размере, составе или местонахождении запасов обогащенного урана" в Иране. Соответственно, МАГАТЭ "не может гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной".

Требование МАГАТЭ

Агентство более восьми месяцев не способно проверить объем и местонахождение запасов урана, которые имеет Иран.

"Потерянную Агентством непрерывность данных обо всех ранее заявленных ядерных материалах на пораженных объектах в Иране необходимо восстановить в самые безотлагательные сроки", – заявил Гросси и добавил, что в МАГАТЭ рассчитывают на успешность переговоров между США и Ираном по возвращению доступа к ядерным объектам исламского государства.

Так или иначе, специалисты МАГАТЭ соберутся на следующей неделе в Вене для обсуждения ситуации в Иране, а технические переговоры между посланцами Тегерана и Вашингтона, как ожидается, состоятся в кулуарах указанного мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, очередной раунд переговоров США и Ирана завершился в Женеве без подписания нового ядерного соглашения. Стороны не смогли согласовать ключевые требования во время переговоров, состоявшихся на этой неделе.

Но несмотря на отсутствие подписанного соглашения, представители Омана – страны-посредника в переговорах – заявили об определенном прогрессе.

