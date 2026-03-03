'Решение суверенное и окончательное': президент Ливана сделал заявление о запрете военной деятельности 'Хезболлы'

Президент Ливана Джозеф Аун заявил об окончательности решения о запрете военной деятельности группировки "Хезболла". По его словам, отныне исключительное право принимать решения о войне и мире принадлежит только государству.

Это произошло после эскалации напряжения с Израилем и ответных израильских ударов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Джозеф Аун подчеркнул, что решение Совета министров о запрете военной деятельности "Хезболлы" является "суверенным и окончательным" и не подлежит пересмотру. Документ закрепляет исключительное право ливанского государства контролировать вопросы войны и мира, а также запрещает любые военные и незаконные действия в сфере безопасности вне государственного контроля.

"Совет министров поручил армии и силам безопасности обеспечить выполнение этого решения во всех регионах Ливана", — добавил Аун.

Заявление прозвучало через день после того, как премьер-министр Ливана Наваф Салам назвал военные операции "Хезболлы" незаконными действиями. Речь идет об атаках группировки на Израиль, которые спровоцировали израильские ответные удары.

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили удары по объектам "Хезболлы" по всей территории Ливана. Удары были нанесены в ответ на запуск боевиками нескольких ракет по северу Израиля, осуществленный под предлогом "мести" за ликвидацию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

