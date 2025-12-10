Разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны: в чем причина

В военной разведке Дании впервые назвали США потенциальной угрозой безопасности страны. Это свидетельствует об изменении взглядов Копенгагена на своего союзника из-за геополитических споров относительно Гренландии.

Об этом сообщает Bloomberg. Это может усилить рост гибридных угроз со стороны России и Китая для стран НАТО.

Что произошло

Датская разведка информирует, что Вашингтон все больше ставит в приоритет собственные интересы и "сейчас использует свою экономическую и технологическую мощь как инструмент власти, в частности в отношении союзников и партнеров".

"Соединенные Штаты используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников", - говорится в сообщении

Ведомство также подчеркнуло растущий интерес США к Гренландии, которая является территорией Датского королевства.

Оценка угроз разведчиков появилась после неоднократных заявлений Дональда Трампа о контроле США над Гренландией, что вызвало дипломатическую напряженность между Копенгагеном и Вашингтоном. Американский президент также не исключил захват арктического острова силой.

Однако, по мнению датской разведки, Россия и Китай также считаются основными рисками, и общая угроза, с которой сталкивается Дания, "стала более серьезной". Неопределенность в отношении роли США как гаранта безопасности Европы увеличит готовность России усилить гибридные атаки против НАТО, тогда как использование Китаем экономических и военных рычагов продолжает ставить под сомнение влияние Запада.

"Регион Балтийского моря является территорией, где существует наибольший риск применения Россией военной силы против НАТО", – отмечает разведка.

Напомним, ранее неизвестные дроны появились над Данией и Норвегией. Ни один из беспилотников не был сбит, власти обеих стран начали совместное расследование.

В датской полиции отреагировали на инцидент, назвав оператора "актером", который любит "хвастаться". В то же время Великобритания отправила в Данию технологии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство королевства усилило военное присутствие в Гренландии, фокусируясь на востоке острова.

