Дания укрепляет оборону Гренландии из-за роста угрозы со стороны РФ – Bloomberg

В течение последнего года датские спецслужбы предупреждают, что риск эскалации конфликта между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда-либо. Они достаточно подробно описали, каковы возможности российских атомных подводных лодок и других сил РФ "в случае войны". В связи с этим Дания усиливает свое военное присутствие в Гренландии, фокусируясь на востоке острова.

Об этом пишет Bloomberg. Тактика и вооружение, которые Россия применяет в Украине, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в деятельности возле Норвегии и постоянная опасность от российского теневого флота усиливают беспокойство относительно угрозы, к которой Дания и ее союзники должны подготовиться.

10 октября правительство в Копенгагене запустило второй арктический военный пакет, включающий инвестиции в дополнительные мощности для обороны на море в Гренландии, с морскими патрульными самолетами для наблюдения и борьбы с подводными лодками, большим количеством арктических кораблей и ледоколов.

"Мы рассматриваем будущий сценарий угрозы, с которым нам придется иметь дело", – сказал Сорен Андерсен, глава Объединенного арктического командования в Гренландии.

В сентябре Дания провела свои самые большие на сегодня учения в Гренландии. Если предыдущие были сосредоточены на спасательных миссиях и гражданских задачах, то эти уже были посвящены подготовке к войне.

Какова угроза со стороны РФ

Генерал-майор Андерсен, который контролирует военное присутствие Дании на территории Гренландии, описывает Россию как "региональную сверхдержаву в Арктике". Москва за последние десятилетия создала в регионе свои базы и развернула наступательные возможности.

Сейчас российские войска полностью заняты в Украине, но Андерсен ожидает, что Путин перенаправит ресурсы на север и перепрофилирует новые технологии вооружения для региона после окончания войны. Датские разведывательные службы аналогично предупреждали, что в таком случае Россия сможет "представлять прямую угрозу для НАТО".

В Кремле назвали такие предупреждения "чушью" и обвинили европейских лидеров в разжигании "истерии". Однако нельзя отрицать, что Россия расширяет свой арсенал.

В частности, в июле Путин высоко оценил пополнение военно-морского флота девятью подводными лодками за шесть лет, а также четырьмя новейшими атомными лодками класса "Борей-А", которые будут поставлены в ближайшие годы и оснащены "самым современным вооружением".

Защита Арктики "имеет решающее значение для нашей безопасности" – об этом 13 октября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Недавние инциденты с использованием беспилотников на датской территории, которые официальные лица связывают с Россией, еще раз подчеркивают, как эта скандинавская страна, которая решительно поддерживает Украину, сама является мишенью, что имеет последствия для всей ее территории.

Расположение Гренландии между Северной Америкой и Европой делает остров незаменимым для безопасности Запада.

В Северном Ледовитом океане российские атомные подводные лодки могут прятаться подо льдом, имея в случае войны возможность запускать ракеты по целям в Северной Америке и Европе. Если они проскользнут незамеченными через узкий морской коридор между Гренландией, Исландией и Великобританией, то смогут доставить ракеты с ядерным вооружением в Северную Атлантику, где их будет почти невозможно отследить.

Российское вторжение считается маловероятным, но военные считают, что Москва может попытаться заблокировать использование Гренландии союзниками, атаковав объекты, которые имеют решающее значение для НАТО. Авиабаза Питуффик особенно уязвима, а датский аэропорт в Кангерлуссуаке, критическая энергетическая инфраструктура и даже гражданское население и правительство в Нууке являются "очевидными целями", говорит Андерсен.

