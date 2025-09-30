Великобритания развернет в Дании средства для противодействия дронам после ряда инцидентов с неизвестными БПЛА

Великобритания отправляет в Данию технологии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такое решение было принято после того, как несколько аэропортов страны за последние дни зафиксировали вторжение неизвестных дронов.

Об этом сообщает Politico. На прошлой неделе аэропорт Ольборга был вынужден закрыться на несколько часов из-за появления дронов в воздухе, которые сопровождались вспышками зеленых огней.

Также временные ограничения ввели в аэропорту Биллунна, а три небольших региональных аэропорта сообщили об активности беспилотников.

Правительство Дании считает, что дроны действовали профессионально, однако пока нет доказательств причастности России к этим инцидентам.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил отправку оборудования для противодействия дронам во время интервью на конференции лейбористов. Он отметил, что современные угрозы в "серой зоне" требуют активной международной координации и высокотехнологичного реагирования.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы сталкиваемся с таким уровнем активности и агрессии в "серой зоне", который испытывает нас и другие страны", – подчеркнул Хили.

В своем интервью министр также критиковал оппозиционных политиков, заявив, что им нельзя доверять национальную безопасность. Он подчеркнул роль США как ключевого союзника Великобритании и НАТО и отметил обещание Дональда Трампа сохранять полную преданность альянсу.

Он уточнил, что министр обороны США Пит Хегсет "ясно дал понять, что мы хотим, чтобы европейские страны активизировались, но мы не отступим".

Дроны над Данией

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Ни один из дронов не был сбит – согласно заявлению полиции Копенгагена, они "исчезли". Дания и Норвегия заявили, что проведут совместное расследование обоих случаев.

Дронами, из-за которых был временно закрыт главный аэропорт Копенгагена, вероятно, руководил "компетентный оператор". Полиция исследует несколько версий происхождения дронов, включая их запуск с кораблей в Балтийском море.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все прилеты перенаправляли, а вылеты были отменены. Впоследствии стало известно о фиксации дронов еще возле трех аэропортов, среди которых авиабаза "Скридструп", где базируются истребители F-16 и F-35.

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов. В датском правительстве назвали очередной инцидент составляющей гибридной атаки против страны и Европы.

Неидентифицированные дроны снова были замечены вблизи военных объектов в Дании ночью 27 сентября.

"Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью в нескольких местах расположения министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько средств", – отметил представитель в электронном письме к Reuters.

По данным местных СМИ, полиция заявила, что наблюдала беспилотники вблизи авиабазы "Каруп" на западе Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания на пять дней закрыла свое воздушное пространство для гражданских беспилотников. Запрет на полеты БПЛА вступил в силу 29 сентября и будет действовать до 3 октября, то есть в период, когда страна принимает саммит Европейского Союза.

