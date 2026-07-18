Размещают самолеты и строят военные базы: Россия активно захватывает Арктику

За последнее десятилетие Россия превратила Арктику в военно-стратегический плацдарм, в то время как США в этом плане отстали. Таяние морского льда открывает новые судоходные маршруты и доступ к запасам нефти, газа и полезных ископаемых.

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Об этом сообщает Business Insider. Помимо России, Китай также постепенно наращивает своё присутствие за счёт инвестиций, судоходства и военного сотрудничества.

Арктика как плацдарм

По данным издания, Россия увеличивала количество своих военных баз по всей Арктике с 2010-х годов, в частности на Кольском полуострове, где базируются подводные лодки, а также расположены порты и аэродромы, предназначенные для проецирования силы в Европе и Арктике.

Так, на острове Врангеля находится российская база "Ушаковское", расположенная всего в 300 милях от побережья Аляски. Кроме того, по данным издания, Москва строит ледокольный флот, в частности, атомный ледокол "Лидер". Однако из-за войны в Украине корабль планируют спустить на воду не раньше 2030 года.

Американское присутствие сократилось также на Аляске и в Гренландии. Во время Второй мировой войны на Аляске было построено около 300 военных объектов, а до наших дней дожила только авиабаза "Эриксон" с радаром раннего предупреждения и подразделением береговой охраны. В Гренландии из примерно 20 американских военных объектов осталась лишь авиабаза "Питтуфик" с контингентом в 650 военнослужащих, тогда как во времена Холодной войны их было около 10 тысяч.

Флот ледоколов

Примерно такая же ситуация и с ледоколами: у России самый большой ледокольный флот в мире, состоящий из 42 судов, в том числе 13 тяжелых. В США есть только один тяжелый ледокол "Полярная звезда", построенный в 1970-х годах. С 2018 года Москва спустила на воду восемь новых ледоколов, четыре из которых – атомные.

Для этого США присоединились к Канаде и Финляндии в соглашении о расширении строительства ледоколов, а компания Davie Defense инвестировала 1 миллиард долларов в переоборудование двух верфей в штате Техас.

Российская угроза для НАТО и дефицит ПВО

Эксперты предупреждают, что присутствие РФ в Арктике – не только экономический, но и связанный с безопасностью вызов для Североатлантического альянса и США, поскольку помимо гражданской инфраструктуры развивается и военная, включая присутствие военно-морских и ракетных сил, дислоцированных на Кольском полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне наращивают военную инфраструктуру и увеличивают численность войск в стратегических точках вблизи границ с балтийскими и скандинавскими членами НАТО. Это также косвенно доказывает, что у Москвы есть долгосрочная цель — атаковать восточный фланг Альянса, несмотря на проблемы с "достижением целей" в войне против Украины.

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