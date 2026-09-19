"Распространяли ложь": Трамп закрыл доступ в Белый дом для ряда СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне запрещает CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, обвинив эти СМИ в распространении, по его словам, "фейковых новостей". Он также пригрозил аналогичными ограничениями другим СМИ.

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Об этом Трамп сообщил 18 сентября в Truth Social. Он заявил, что решение вступает в силу немедленно.

Заявление Трампа

"Я с гордостью объявляю, что с этого момента я запрещаю доступ в Белый дом фейковым СМИ CNN, MS NOW и Politico из-за их постоянных репортажей с фейковыми новостями", — написал президент США.

По его словам, причиной такого решения стало якобы постоянное распространение этими СМИ ложной информации.

Он добавил, что СМИ не должны иметь возможности постоянно распространять "выдумки и ложь", когда они освещают деятельность президента, его администрации или Соединенных Штатов.

Трамп также заявил, что позже объявит названия других СМИ, на которые распространится запрет.

"Другие фейковые новостные СМИ будут следующими", — заявил Трамп.

В своем посте Трамп также отдельно обвинил Politico в получении от правительства США при президенте Джо Байдене незаконной, как он утверждает, субсидии в размере 8 млн долларов. Трамп назвал эту выплату "абсолютным рекордом" и заявил, что она якобы была осуществлена для поддержки издания.

Что известно о фактическом ограничении доступа

Как отметило агентство Reuters, масштабы объявленного ограничения пока не были четко определены: непонятно, речь идет о лишении журналистов аккредитаций, доступа к помещениям Белого дома, президентским мероприятиям или работе в пресс-пуле.

Несмотря на заявление Трампа о немедленном запрете, в тот же день журналисты упомянутых им CNN, MS NOW и Politico оставались на территории Белого дома и продолжали работать.

В частности, CNN заявила, что её команда продолжает работать в Белом доме в обычном режиме и отстаивает право журналистов освещать деятельность властей без вмешательства правительства.

Трамп и ранее неоднократно критиковал отдельные телеканалы и программы, призывая прекратить их трансляцию из-за материалов, которые, по его мнению, были "неправдивыми" в отношении него или его администрации.

В прошлом году администрация Дональда Трампа исключила из постоянного пула журналистов, освещающих деятельность президента, издания Reuters, Associated Press и Bloomberg News, разрешив им лишь эпизодически присутствовать на брифингах. По поводу исключения Associated Press в настоящее время продолжается судебный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA:

Трамп набросился на журналиста The Wall Street Journal и отказался с ним общаться. Американский лидер нахамил корреспонденту и назвал одно из крупнейших и влиятельных американских изданий, которым является WSJ, "гнилой газетой".

В другой раз Трамп набросился на журналиста из Австралии из-за вопроса о бизнесе его семьи. Он приказал журналисту "замолчать".

Также Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times. По его словам, эта газета "фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии", а также является "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны".

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