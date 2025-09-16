Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов: в чем причина

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times. По его словам, эта газета "фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии", а также является "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Он отметил, что The New York Times десятилетиями врала о нем, его семье, бизнесе, движении "Америка превыше всего", MAGA и об американской нации в целом.

Почему Трамп решил подать иск против газеты The New York Times

"Сегодня я имею большую честь подать иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times, одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, которая фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии. Я считаю это крупнейшим незаконным вкладом в кампанию за всю историю", – написал Трамп.

По его словам, газета поддерживала представительницу от демократов Камалу Харрис на выборах, и это было на первых полосах The New York Times, что является "неслыханным".

"Я ПИШУСЬ тем, что могу привлечь к ответственности эту когда-то уважаемую "тряпку", как мы делаем с сетями фейковых новостей, такими как наш успешный судебный иск против Джорджа Слопадопулоса/ABC/Disney и 60 Minutes/CBS/Paramount, которые знали, что они фальшиво "очерняют" меня с помощью чрезвычайно сложной системы изменения документов и визуальных образов, что, по сути, было злонамеренной формой клеветы, и таким образом достигли рекордных сумм. Они практиковали этот долгосрочный НАМЕРЕНИЕ и схему злоупотреблений, что является одновременно неприемлемым и незаконным. The New York Times позволяли свободно лгать, очернять и порочить меня слишком долго, и это прекращается СЕЙЧАС! Иск подается в Большом штате Флорида. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. СДЕЛАЙТЕ АМЕРИКУ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!" – отметил Трамп.

Адвокаты Трампа заявили о вреде деловой и личной репутации Трампа

В Reuters добавили, что Трамп подал в суд не только на газету The New York Times, но и четырех ее репортеров и издательство Penguin Random House на сумму не менее 15 миллиардов долларов, утверждая о клевете и дискредитации, а также ссылаясь на ущерб репутации.

В иске Трамп ссылается на серию статей газеты, одну из которых – редакционную статью перед президентскими выборами 2024 года, в которой утверждалось, что он непригоден для занятия должности, и книгу, опубликованную Penguin Random House в 2024 году под названием "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха".

"Ответчики злонамеренно опубликовали Книгу и Статьи, зная, что эти публикации были полны отвратительных искажений и вымыслов о президенте Трампа", – говорится в заявлении, поданном в понедельник в Окружной суд США Среднего округа Флориды.

Адвокаты президента США заявили, что публикации нанесли ущерб деловой и личной репутации Трампа, тем самым нанеся огромный экономический ущерб стоимости его бренда и значительный ущерб его будущим финансовым перспективам.

"Ущерб, нанесенный стоимости акций TMTG (Trump Media and Technology Group), является одним из примеров того, как клевета ответчиков нанес ущерб президенту Трампу", – заявили его адвокаты, ссылаясь на "стремительное падение цены акций".

Акции TMTG испытывали давление в последние месяцы, что подпитывалось опасениями относительно окончания так называемого периода блокировки, связанного с ее дебютом на фондовом рынке в марте.

Подача иска появилась после того, как на прошлой неделе Трамп пригрозил подать в суд на The New York Times за репортаж о якобы сексуально-провокационной записке и рисунке, подаренных Джеффри Эпштейну. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере Нью-Йорка в 2019 году.

Трамп заявил, что разорвал связи с Эпштейном до того, как юридические проблемы финансиста стали достоянием общественности в 2006 году.

Как сообщал OBOZ.UA, состояние здоровья 47-го президента США Дональда Трампа сильно обеспокоило американцев после его появления на церемонии чествования жертв терактов 11 сентября, когда были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Пентагоне. Фотографы сделали немало кадров политика вблизи, на которых четко видно, что у него перекосило лицо.

